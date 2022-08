Musikschule Planegg-Krailling: Neuer Trägerverein gegründet

Von: Nicole Kalenda

Der künftige Trägerverein der Musikschule Planegg-Krailling ist gegründet. © Dagmar Rutt

Neuer Name, bekannte Gesichter: Der „Musikschule an der Würm e.V.“ wurde aus der Taufe gehoben. Die achtköpfige Gründungsversammlung wählte einstimmig Philipp Pollems zum Vorsitzenden.

Planegg/Krailling – Der nächste Schritt ist getan: Nachdem der Trägerverein „Musikschule Planegg-Krailling e.V.“ Mitte Juli Insolvenz beantragt hatte, wurde am Donnerstag im Kraillinger Rathaus der „Musikschule an der Würm e.V.“ ins Leben gerufen. Er soll nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, voraussichtlich Anfang Oktober, als neuer Trägerverein dafür sorgen, dass es in der Musikschule weitergeht.

Auf Kontinuität gesetzt

Zu den acht Gründungsmitgliedern zählen neben Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux und seinem Planegger Kollegen Hermann Nafziger Brigitte Metius, Imme Kaiser, Karin Wolf, Stephanie Hamburger, Philipp Pollems und Fabian Nafziger.

Die Gründungsmitglieder setzten auf Kontinuität: Pollems und seine beiden frisch in den Vorstand gewählten Kolleginnen haben sich bereits im Vorstand des alten Trägervereins eingebracht. Pollems übte seit 2020 das Amt des Schriftführers aus. Stephanie Hamburger war stellvertretende Vorsitzende und ist es nun auch im künftigen Trägerverein. Karin Wolf bleibt ebenfalls ihrer Position als Schatzmeisterin treu. Das Trio wurde einstimmig gewählt. „Wir haben die ganze Zeit im Team gearbeitet, und das soll auch so bleiben“, sagt Pollems im Merkur-Gespräch. Die Einrichtung heißt unverändert Musikschule Planegg-Krailling, unabhängig vom Namen des neuen Trägervereins. „Die Musikschulleitung und alle Lehrkräfte werden nahtlos weiterarbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Planegg.

Enge Zusammenarbeit mit Musikschul-Verband

Wie Pollems ausführt, hat man die Gründung mit zwei Zielen so schnell wie möglich verwirklicht: „Die Musikschule weiter betreiben und für einen reibungslosen Übergang vom alten zum neuen Trägerverein sorgen.“ Um bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereit zu sein für den Betriebsübergang, „geht die verabschiedete Satzung mit Gründungsprotokoll zum Notar und vom Notar zum Registergericht“, so der Vorsitzende. Erarbeitet wurde die Satzung in enger Zusammenarbeit mit dem Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen e. V. und dessen Geschäftsführer Wolfgang Greth. Parallel möchte der Vorstand ein Regelwerk aufsetzen, wie Verein und Musikschule künftig arbeiten, und die Gemeinnützigkeit sicherstellen.