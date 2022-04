Nafziger: Unterkunft auf P&R-Platz denkbar

Bis Ende Oktober war der nördliche Teil des P&R-Platzes mit dem Planegger Impfzentrum belegt. © Dagmar Rutt

152 ukrainische Geflüchtete sind in Planegg gemeldet. Bürgermeister Hermann Nafziger sieht den Zustrom nicht versiegen. Wo bis vergangenen Herbst das Impfzentrum stand, könnte Platz für eine Unterkunft sein.

Planegg – Bisher ging noch keine Anfrage aus dem Landratsamt im Rathaus ein. Doch Nafziger und die Mitglieder des Krisenteams setzten sich intern bereits mit möglichen Standorten für eine Container-Unterkunft oder Ähnlichem auseinander. Man favorisiert den P&R-Parkplatz westlich des Bahnhofs. Dort stand von März bis Oktober vergangenen Jahres eines der vier Covid-19-Impfzentren des Landkreises München, eine zweistöckige Anlage bestehend aus rund 30 Containern. „Es wurde alles rückgebaut, aber wir haben schon bewiesen, dass wir dort die Infrastruktur herstellen können, Strom und Wasser“, so Nafziger am Dienstag im Pressegespräch.

In den beiden vom Landkreis betriebenen Asylunterkünften in der Fürstenrieder Straße und am Parc de Meylan in Martinsried gibt es 30 freie Plätze, doch Nafziger und Asyl-Koordinator Mohamed Chadid würden eine räumliche Trennung bevorzugen. Zumal sich die Unterkünfte wieder mit außereuropäischen Geflüchteten füllten, jüngst sei eine Familie aus dem Kongo eingezogen.

89 Erwachsene und 63 Kinder

Die 89 Erwachsenen und 63 Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine verteilen sich auf das gesamte Gemeindegebiet. Mal sind sie in Gästezimmern untergebracht, mal in Wohnungen oder, wie in der Pasinger Straße 30, ehemals Fisch Wittmann, in einem mehrstöckigen Haus. 21 Ukrainer leben dort. Chadid schaut regelmäßig vorbei, neuerdings von einem Dolmetscher begleitet. Nodari Bagrationi ist selbst aus der Ukraine geflüchtet und lebt mit seiner Frau und der dreieinhalbjährigen Tochter bei einer Familie in Krailling.

Bagrationi hilft auch, wenn sich ukrainische Geflüchtete im Rathaus anmelden möchten. Dafür wurden eigens Sonderöffnungszeiten eingerichtet. Begeistert ist man von der Hilfsbereitschaft der Bürger. Nafziger spricht von „wirklich großer Solidarität“, und Peter Vogel, der für die Koordination sämtlicher Maßnahmen verantwortlich ist, berichtet, dass es immer wieder Angebote für Unterkunft und Hilfe gebe, auch wenn die erste große Welle der Hilfsbereitschaft erst mal vorbei sei.

Als „große Herausforderung“ bezeichnet Nafziger die Kinderbetreuung. Schon vor dem Zustrom ukrainischer Geflüchteter seien der Markt an Arbeitskräften leergefegt und die Angebote gut ausgelastet gewesen. Die Planegger Grundschule besuchten vor den Osterferien 21 ukrainische Kinder, das Feodor-Lynen-Gymnasium vier. Die Grundschule bittet auf ihrer Homepage Bürger mit Unterrichtserfahrung und Sprachkenntnissen in Ukrainisch um Unterstützung. Ziel ist, die Kinder baldmöglichst in die Klassen zu integrieren.

Informationen für Geflüchtete und Bürger, die sich engagieren, finden sich unter https://www.planegg.de/ukraine-hilfe.