Natascha Kohnen, Landesvorsitzende der bayerischen SPD und Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen Mitte Oktober hat in Planegg vorbeigeschaut.

Gemeinsam mit SPD-Gemeinderat Roman Brugger klingelte sie an über 100 Türen, wie hier in der Rudolfstraße. „Die Hausbesuche wurden sehr positiv aufgenommen“, sagt Brugger. Das Themenspektrum war breit: von der Stabilisierung der Rente bis zur Ampelschaltung in der Kettelerstraße. Vor den Landtagswahlen wolle Kohnen noch einmal in der Gemeinde vorbeischauen.

mm