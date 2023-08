Neue Attraktion im Sportpark Planegg

Calisthenics-Anlage eröffnet

Von Nicole Kalenda schließen

Die Martinsriederin Mona Herzog bat um einen Barren – und bekam eine Calisthenics-Anlage, die ihresgleichen sucht. Der neue Bereich im Sportpark am Feodor-Lynen-Gymnasium ist die Quintessenz aus Bürgerwunsch und den Anträgen zweier Gemeinderatsfraktionen.

Planegg – Der Sportpark am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) ist um eine Attraktion reicher. Zwischen Streetballfeld, Skateranlage und Beachvolleyballfeldern ist nun ein Calisthenics-Bereich fertiggestellt worden. Bürgermeister Hermann Nafziger sah sich Recks, Hochreck, Handstandwand, Barren, Inklusionsbarren und Rückenstrecker am Donnerstag gemeinsam mit Mona Herzog an. Die Martinsriederin, die im Anschluss an ihr Biologiestudium gerade mit einer Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen hat, hatte Nafziger im September 2021 im Rahmen der Moonlight-Sports-Veranstaltung am FLG angesprochen, ob es nicht möglich wäre, für Eigengewichtsübungen Barren zu installieren. Der Bürgermeister forderte sie auf, ihm eine Wunschliste zu schicken. Deren Umfang und Ausführlichkeit habe ihn ein wenig überrascht, so Nafziger. Doch die eineinhalb Din-A-4-Seiten, auf denen Herzog ausführte, was eine Calisthenics-Anlage ausmacht, waren letztlich die Basis für den jetzt fertiggestellten Bereich im Sportpark. „Ein Riesendankeschön an die Gemeinde Planegg. Für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass aus einem Gespräch so etwas wird“, sagte Herzog. „Ich war ständig eingebunden.“

„Das Fitnessstudio nach draußen holen“

Der Begriff Calisthenics leitet sich aus dem Griechischen ab – kalos gleich schön, sthenos gleich Kraft – und ist gebräuchlich für Eigengewichtsübungen. Herzog nennt es „eher Straßenturnen“ oder sagt: „Das Fitnessstudio nach draußen holen.“ Zum Termin mit dem Bürgermeister hatte sie einen Trainingskollegen mitgebracht. Der Martinsrieder Sportstudent Eni Lumi betreibt seit über vier Jahren Calisthenics, im Schnitt täglich eineinhalb Stunden. Er sagt: „Ich kenne im Würmtal und der näheren Umgebung jede Möglichkeit, sich so zu betätigen, und war verzweifelt auf der Suche nach einer Anlage wie dieser. Die hat noch gefehlt.“ Er und Herzog sind begeistert von der Ausstattung, auch vom EPDM-Bodenbelag. „Der ist top“, sagt Lumi. Der synthetische Kautschuk, der beim Betreten ein wenig nachgibt, dient als Fallschutz. Herzog: „Ich bin froh, dass man sich gegen Hackschnitzel entschieden hat.“

Der EPDM-Belag ermöglicht nicht nur die ganzjährige Nutzung, sondern auch das Befahren mit Rollstühlen. Inklusion liegt Herzog am Herzen, weswegen sie in ihre Wunschliste auch einen niedrigen Barren mit verbreiterten Enden aufnahm, an den sich Rollstuhlfahrer heranschieben können, um dann nach den Holmen zu greifen.

Der Bauausschuss des Planegger Gemeinderates hatte im vergangenen November einstimmig die Calisthenics-Anlage durchgewinkt. Sie ist praktisch das Ergebnis aus dem Gespräch Nafzigers mit Herzog sowie Anträgen der Freien Wähler Dynamischen 2021 (Sport- und Freizeitangebot im Bereich des Lichtwegs) und der FDP 2019 (Vitalparcours in öffentlichen Grünanlagen).

Bauarbeiten dauerten zwei Monate

Die Bauarbeiten dauerten rund zwei Monate, Start war Ende Mai gewesen. „Die Geräteauswahl ist bewusst so, dass sie viel Freiraum lässt bei den Übungen“, sagt Eve-Marie Bussiek, Projektleiterin im Planegger Bauamt. Übungen für Fortgeschrittene, die extreme Körperbeherrschung verlangen, sind genauso möglich wie Anfängerliegestützen oder Rudern als Vorbereitung für Klimmzüge. Überall lassen sich Bänder einhängen und Ringe befestigen. „Die Grundidee ist, dass man mit einem Gerät 1000 Übungen machen kann“, sagt Herzog und rät: „Einfach kreativ bleiben.“

Die Geräte waren schon länger fertig installiert. Zuletzt hinderte noch ein Bauzaun die Sportler am Betreten, bis die Kanten der Betonblöcke, auf denen am Rand des Bereichs Holzplanken als Sitzfläche montiert sind, abgeschliffen waren. Als am Mittwochnachmittag der Zaun verschwunden war, war Herzog sofort zur Stelle und mit ihr einige andere.

Die Projektkosten belaufen sich auf 160 000 Euro. Im Herbst folgt noch die Bepflanzung der Randbereiche mit zwei Bäumen und Stauden. Eine Solarleuchte wurde zwischen Beachvolleyball und Calisthenics installiert, als Versuch, ohne aufwendige Verkabelung auch in der Dämmerung Sport zu ermöglichen.

„Die Anlage spricht alle Altersklassen an“, sagt Bussiek. Kinder sind ausdrücklich mit eingeschlossen, anders als im neuen Gautinger Bewegungspark auf der Gemeindewiese an der dortigen Schlossstraße. Die Sportgeräte dort dürfen ab 14 Jahre genutzt werden. Wie berichtet, beschwerten sich Anwohner über den Lärm, den Kindern beim Springen auf dem Trampolin verursachten. Um dies zu unterbinden, wurde der Bereich eingezäunt. Dass Anwohner sich gestört fühlen, steht im Planegger Sportpark nicht zu befürchten. Die nächsten Gebäude sind die Vereinsheime von Eisstockschützen und Naturfreunden – und dann kommt erst mal lange nichts.