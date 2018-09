Top Fünf unter 136 Namen ausgewählt

Die Arbeiten an der neuen Martinsrieder Ortsmitte gehen dem Ende entgegen. Was fehlt, ist ein Name für den Platz, der in den vergangenen Monaten zwischen Fraunhofer- und Röntgenstraße entstanden ist.

Planegg – Eine Jury um Bürgermeister Heinrich Hofmann wählte jetzt aus 136 Vorschlägen fünf aus: Alfred-Nobel-Platz, Bürgermeister-Naumann-Platz, Klausener Platz, Marie-Curie-Platz und Martinsplatz. Nun sind alle Planegger ab 16 Jahre gefragt.

Von Anfang August bis Mitte September waren die Bürger aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen. 260 gingen bei der Gemeinde ein, 141 über eine Online-Umfrage, 49 per E-Mail und 70 per Brief beziehungsweise in Form von Zetteln, die in eigens für die Umfrage aufgestellten gemeindlichen Briefkästen eingeworfen worden waren. 136 verschiedene Namen wurden genannt, darunter auch jener der 2014 verstorbenen Bürgermeisterin Annemarie Detsch. Während ihrer Amtszeit war unter Beteiligung der Bürger der Masterplan für Martinsried entstanden und damit auch die Konzeption der neuen Ortsmitte. Nach Rücksprache mit den Hinterbliebenen gelangte Annemarie Detschs Name jedoch nicht auf die Liste. „Die Familie fühlt sich geehrt von dem Vorschlag, würde sich aber eher freuen, wenn die Gemeinde Planegg eines Tages einen Platz oder eine Straße im Ortsteil Planegg nach der ehemaligen Bürgermeisterin benennen würde“, sagt Martina Sohn, im Rathaus zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Mitglied der Jury, die dem Wunsch der Familie einstimmig folgte.

Die Namen des schwedischen Chemikers und Erfinders Alfred Nobel (1833 bis 1896) sowie der in Frankreich wirkenden Physikerin und Chemikerin Marie Curie (1867 bis 1934) verweisen auf Martinsried als Wissenschaftsstandort. Richard Naumann (1922 bis 2008) war von 1966 bis 1981 Bürgermeister und maßgeblich für die Entwicklung Martinsrieds verantwortlich. Klausen ist seit 1980 Planegg freundschaftlich verbunden, seit 2006 zählt der Ort in Südtirol zu den Partnergemeinden. Besuche in Klausen stehen unter dem Motto: „Ein Dorf geht auf Reisen.“ Der Heilige Martin, Bischof von Tours, ist einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Nach ihm ist auch die Kirche St. Martin in Martinsried benannt.

Noch diese Woche sollen Postkarten mit den fünf Vorschlägen an alle Planegger ab 16 Jahre verschickt werden. Bis 15. Oktober können diese ihren Favoriten ankreuzen und kostenfrei ans Rathaus zurücksenden. In seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Oktober, wird dem Gemeinderat der beliebteste Name zu Entscheidung vorgelegt.

mm