Martinsried: Kinderhaus St. Martin wird teurer

Das neue Kinderhaus St. Martin in Martinsried wird mit 7,1 Millionen Euro teurer als gedacht. Allen Widrigkeiten zum Trotz liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Im Sommer 2023 soll es fertig werden. Die Personalsuche hat bereits begonnen.

Martinsried – Das neue Kinderhaus St. Martin soll im September 2023 seinen Betrieb an der Einsteinstraße aufnehmen, fünfeinhalb Jahre, nachdem ein Brand den Vorgängerbau zerstörte. Architekt ist der Kraillinger Hans Wechner. Er sagt: „Im Moment passt alles.“ Das war nicht immer so.

Neuer Installateur nötig

Kurz vor Baubeginn im vergangenen Frühjahr meldete der Heizungsinstallateur Insolvenz an. Der Bauablauf musste umgestellt und eine andere Firma gefunden werden. „Der Installateur hat zwei Monate später angefangen als geplant. Das geht nur mit dem guten Willen der anderen Gewerke“, sagt Wechner, der vom Zimmerer über den Elektroinstallateur bis hin zu Flachdachabdichtung und Trockenbauer die Kooperationsbereitschaft sämtlicher Firmen lobt. „Die sind alle gut in der Spur.“

Der Rohbau ist nahezu abgeschlossen, Ende November, Anfang Dezember kommen die Fenster. Das Dach über dem Obergeschoss ist komplett fertig. Es fehlen noch die Dachbegrünung und die Fotovoltaikanlage, die zum Schluss montiert wird.

„Wir hatten mit Beschaffungsproblemen zu kämpfen“, so Wechner. Neben Abdichtungsmaterial für die Dächer ging es ums Holz. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich auf den Kinderhaus-Bau im Planegger Ortsteil Martinsried aus. Die Fassadenverkleidung ist aus Holz, das wiederum aus Russland billiger zu importieren ist. Doch wegen des Einfuhrverbots für russische Produkte musste man sich anders orientieren.

Wenn das Kinderhaus fertig ist, finden dort zwei Kindergarten- und zwei Hortgruppen Platz. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei. Von der 1040 Quadratmeter großen Nutzfläche entfallen 647 Quadratmeter auf den Kinderbereich. Beheizt wird das in Holzständerbauweise errichtete und teilweise unterkellerte Gebäude mit einer Grundwasserwärmepumpe. Im Sommer lassen sich damit die Räume temperieren. Im Erdgeschoss werden die beiden Kindergartengruppen untergebracht, jeweils mit Gruppen- und Gruppennebenraum. Dazu ist ein überdachter Terrassenbereich vorgesehen. Im ersten Stock befinden sich die Räume für die Hortgruppen.

Planegger Anteil bei 3,76 Millionen Euro

Bleibt es bei der jüngsten Kostenberechnung vom August dieses Jahres, wird das Projekt rund 7,1 Millionen Euro kosten. 800 000 Euro mehr als im März 2021 kalkuliert und 1,9 Millionen Euro mehr als die ursprünglich – und ohne Fotovoltaikanlage – geschätzten 5,21 Millionen Euro. Auf die Gemeinde Planegg entfallen 3,76 Millionen, der Versicherungsanteil liegt bei 1,36 Millionen, den Rest muss das Erzbischöfliche Ordinariat aufbringen.

Am 1. März 2018 war in dem alten Kinderhaus in der Einsteinstraße ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch der Sachverständige der Bayerischen Versicherungskammer stufte das Gebäude als Totalschaden ein. Die Kirchenstiftung St. Elisabeth Planegg, der damalige Träger der Einrichtung, quartierte die Kinder um. 35 von ihnen bekamen schließlich mitsamt ihren Betreuerinnen zu Beginn des Schuljahres 2018/19 in einer Containeranlage auf einem gemeindeeigenen Grundstück gegenüber ein neues Domizil auf Zeit. So können die Kindergartenkinder aus nächster Nähe das Entstehen des neuen Kinderhauses mitverfolgen.

Wenn es im September in Betrieb geht, werden dort in den je zwei Kindergarten- und Hortgruppen 100 Kinder betreut. Eigens neu geschaffen wird die Stelle der stellvertretenden Einrichtungsleitung. Im August wurde sie erstmals ausgeschrieben, nun inseriert der inzwischen zuständige Kita-Verbund Würmtal (siehe Kasten oben) ein weiteres Mal. „So früh ist das nicht. Gute Erzieherinnen stehen in Lohn und Brot und haben oft längere Kündigungsfristen“, sagt Kita-Verwaltungsleiterin Melanie Häringer. Aktuell suche man für St. Martin „ziemlich viel Personal“. Die stellvertretende Einrichtungsleitung könnte bereits jetzt in der Containerlösung gegenüber die Leiterin Rebecca Möcks unterstützen, aber auch erst später anfangen. Bis kommenden September müssen auch die beiden neuen Hortgruppen mit versorgt sein. Häringer rechnet mit rund 130 Wochenstunden. Und ganz dringend hält sie Ausschau nach einer Kinderpflegerin oder einem Kinderpfleger mit 39 Wochenstunden, die oder der am besten sofort anfängt. Die Bezahlung sei gut, doch noch wichtiger findet Häringer die Möglichkeit, „aktiv an der Gestaltung der neuen Einrichtung mitzuwirken“. Arbeitsabläufe sind zu organisieren, Konzepte zu entwickeln und pädagogische Schwerpunkte festzulegen.