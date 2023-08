Neues Leben zieht in Maria Eich ein

Bruder Carsten Meister kommt nach Planegg

Von Nicole Kalenda

Die Arbeiten am Kloster Maria Eich in Planegg sind abgeschlossen. Nun füllen sich die Gebäude mit Leben: Zum Augustinusfest zieht Bruder Carsten Meister ein. Damit sind die Augustiner wieder zu viert. Zudem sollen hier wieder Novizen auf ihren Eintritt in den Orden vorbereitet werden.

Planegg – Die Augustiner von Maria Eich bekommen Zuwachs. Bruder Carsten Meier zieht Ende August vom Würzburger Konvent St. Augustin nach Planegg. Das ist eine der Neuerungen, die das Provinzkapitel mit sich brachte. Eine weitere ist, dass Maria Eich wieder Noviziatskonvent wird.

2023 hat es in sich für die Augustiner von Maria Eich. Im Juni feierten sie das 70. Jubiläum des Klosters. 1953 hatten sie die Seelsorge am Wallfahrtsort übernommen. Kurz zuvor war die Sanierung des Wallfahrtsplatzes abgeschlossen worden. Eine Woche später luden die Augustiner zum Tag des offenen Klosters ein. Nach 33-monatiger Bauzeit waren Modernisierung und Erweiterung fertig. Das Kloster verfügt nun, dank eines Anbaus mit vier Appartements, über Platz für sechs Brüder. Zusätzlich gibt es eine Wohnung im Kuratiegebäude. Hinzu kommen drei Gäste- beziehungsweise Novizenzimmer.

Zweitjüngster Augustiner-Konvent in Deutschland

Dass ihr Ort fit für die Zukunft ist, unterstrichen die Planegger auch im Rahmen des dreiteiligen Provinzkapitels, der Generalversammlung der deutschen Augustiner-Provinz, die alle vier Jahre stattfindet. Nach Wahl des Provinzials und Ausrichtung der Arbeit ging es im dritten Teil um die Besetzung der Klöster. „Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir jetzt ein neues Haus haben, in das Leben einziehen muss“, sagt Pater Christian Rentsch.

Bruder Franz Unterburger (74) hatte nach vier Jahren als Mesner und Hausmeister signalisiert, dass ihm die Arbeit zu viel wird. Nach einem Aufenthalt im Würzburger Konvent brachte ihn Pater Christian schließlich im Juni nach Münnerstadt, wo das Augustinerkloster St. Michael inzwischen ein Betreutes Wohnen ist. Deswegen waren die Augustiner in den vergangenen Monaten nur zu dritt in Maria Eich: Pater Christian (43) als Prior, Pater Alfred Issing (73) als Subprior des Klosters und Wallfahrtsseelsorger sowie Pater Felix Meckl (40) als Prokurator des Klosters und Wallfahrtskurat.

Nun kommt Bruder Carsten Meister (47). „Mit ihm sind wir der zweitjüngste Konvent in unserer Provinz“, sagt Pater Christian. Bruder Carsten kennt Maria Eich bereits. Er stammt aus Germershausen in Niedersachsen, wo die Augustiner bis 2019 mit einem Kloster vertreten waren. Nach einer Lehre als Großhandelskaufmann studierte er Soziologie in Marburg. Nach seinem Noviziat, das er in Berlin absolvierte, lebte er im Weidener Konvent, den es inzwischen auch nicht mehr gibt. Damals machte er an der Fachhochschule Weiden den Bachelor in Medientechnik und -gestaltung, absolvierte ein mehrmonatiges Praktikum in München und wohnte währenddessen in Maria Eich. Zuletzt war er in Würzburg zu Hause. „Zu viert lebt es sich schöner in Gemeinschaft als zu dritt“, sagt Pater Christian. Am Augustinusfest am Sonntag, 27. August, wird Bruder Carsten im Gottesdienst vorgestellt.

Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit

Der Laienbruder ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Augustiner, betreut die Website, entwirft Plakate und erstellte auch schon in der Vergangenheit das Jahresprogramm von Maria Eich. Parallel kümmert er sich als selbstständiger Medienberater um externe Kunden. „Solange die Internetverbindung steht, kann er von überall arbeiten“, sagt Pater Christian.

Auch der Provinzial des Augustinerordens, Pater Lukas Schmidkunz, will in der nächsten Zeit aus seinem Stammhaus Würzburg für längere Aufenthalte nach Maria Eich kommen. Im September sind zehn Tage geplant, in denen er auch Gottesdienste gestalten wird. „Für uns ist es ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass Maria Eich eines unserer neuen Haupthäuser ist“, sagt Pater Christian. Sieben Konvente wird es nach dem Augustinusfest noch in Deutschland geben – und 37 Augustiner. Dann wird auch das Kloster Fährbrück Geschichte sein.

Die Nachwuchsgewinnung ist schwierig. „Immer weniger Menschen haben einen ganz lebendigen Bezug zur Kirche“, so Pater Christian. Die Entscheidung, Ordensmann zu werden, komme nicht aus dem Nichts, sondern reife. „Das A und O ist, dass die Menschen, die uns kennenlernen, irgendwann denken, unsere Art des Zusammenlebens könnte auch etwas für sie sein.“ Sich aktiver aufzustellen, sei eines der Ziele des Ordens in den kommenden vier Jahren bis zum nächsten Provinzkapitel.

Zwei Novizen in den letzten zehn Jahren

Bis dahin leben dann vielleicht auch Novizen in Maria Eich und bereiten sich auf die Erste Profess vor. Das Planegger Kloster war von 2013 an Noviziatskonvent und Pater Matthäus, der 2021 nach Berlin ging, fungierte als Novizenmeister. Es dauerte vier Jahre, bis im August 2017 mit Bruder Philipp und Bruder Michael die ersten Kandidaten in der Wallfahrtskirche Maria Eich ihren Willen erklärten, das Leben in augustinischer Gemeinschaft kennenzulernen. Nach dem Ablegen der Erstprofess ein Jahr später wechselten sie nach Würzburg. Wegen der Modernisierung Maria Eichs wurde Berlin Noviziatshaus, doch es fanden sich keine Novizen, sodass es seit 2013 bei Bruder Philipp und Bruder Michael blieb. „Es haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen für uns interessiert“, so Pater Christian. „Es gibt einen kleinen Kreis von jungen Männern, für die ein Noviziat infrage kommen könnte.“

Heuer wird in dieser Richtung nichts mehr passieren. Zunächst macht Pater Christian einen Formationsleitungskurs für Verantwortliche in der Ordensausbildung bei der Deutschen Ordensobernkonferenz. Er selbst absolvierte sein Noviziat in den USA. Er sei damals der Einzige in Deutschland gewesen und gesellte sich deswegen zu den sieben US-amerikanischen Novizen in Racine, Wisconsin. „Für mich war das gut und stringent, aber wenn wir Offenheit haben wollen, müssen wir das selbst in die Hand nehmen.“ Ideal wären zwei oder mehr Novizen, zum Austausch untereinander. Doch auch mit einem würde Pater Christian im kommenden Jahr beginnen. Platz genug ist in Maria Eich.