Oskars Zimmer liegt in Planegg

Von: Nicole Kalenda

Ein Dachboden wird zum Kinderzimmer: Oskar/Lili, gespielt von Laurì, in seinem/ihrem Reich. © Warner Bros

Zwei Wochen Umbau, zwei Wochen Dreharbeiten, zwei Wochen Rückbau: Eineinhalb Monate haben Schreiers im Sommer 2020 ihr Reihenhaus in der Planegger Karl-Valentin-Straße einer Filmcrew überlassen. Szenen für „Oskars Kleid“ entstanden dort.

Planegg – Freitag ist Kinotag für die Bewohner der Karl-Valentin-Straße in Planegg. Ein ganzer Schwung sieht sich im Gräfelfinger Filmeck „Oskars Kleid“ an. Initiiert haben den Ausflug die Schreiers. In ihrem Haus wurden im Sommer 2020 Szenen der Filmkomödie gedreht, die sich mit dem Thema Transidentität bei Kindern auseinandersetzt: Oskar ist jetzt Lili.

Mit einer Visitenkarte im Briefkasten fing alles an. Ein Gräfelfinger Architekt, der als Locationscout für die Produktionsgesellschaft Pantaleon Films nach einem Drehort suchte, habe sie eingeworfen, erzählt Eva Schreier. „Sie haben unser Reihenhaus ausgesucht, weil es etwas zugewachsen ist.“ Schreiers Mann Franz sei „erst mal skeptisch“ gewesen, der Sohn Jakob, selbst als Drehbuchautor und Schauspieler aktiv, habe sie ermuntert, es auszuprobieren. Schreiers meldeten sich schließlich, und im Frühjahr 2020 stand Regisseur Hüseyin Tabak mit Architektin und Mitarbeitern vor der Tür. Das Reihenhaus mit dem naturbelassenen Garten fand Gefallen. „Wir mussten uns innerhalb einer Woche entscheiden und ausziehen“, sagt Eva Schreier.

Nach Emmering ausquartiert

Die Produktionsgesellschaft brachte Schreiers in einer Wohnung in Emmering im Landkreis Fürstenfeldbruck unter. Sechs Wochen blieben sie dort. „Das war eine tolle Erfahrung für uns, den Alltag mitzunehmen an einen anderen Ort, Yoga, Politik und Nähmaschine“, sagt Eva Schreier, die Yogastunden gibt und für die grüne Gruppe 21 im Planegger Gemeinderat sitzt.

Zwei Wochen wurde das Reihenhaus als Kulisse hergerichtet. Die weißen Zimmerwände bekamen einen dunkleren Anstrich, und zwischen Küche und Wohnzimmer wurde eine Durchreiche eingebaut. Gebraucht wurde sie für eine Szene, in der Vater Ben, gespielt von Florian David Fitz, zugleich der Drehbuchautor, Pfannkuchen für seine Kinder anbrennen lässt. Aus dem Dachboden wurde Lilis Kinderzimmer. Wegen der türkisen Wände und der rosa gestrichenen Dachbalkenattrappe hat Eva Schreier Mühe, den Raum wiederzuerkennen. Der Fußboden gibt schließlich den Ausschlag. „Ich erkenne unseren Holzboden“, sagt sie.

Spektakuläre Baumhaus-Attrappe

Auch im Garten legte die Filmcrew Hand an, sorgte für blühende Pflanzen und eine spektakuläre Baumhaus-Attrappe. Nach der zweiwöchigen Drehzeit wurde alles wieder rückgebaut. „Wunschgemäß, wie wir es wollten oder hatten“, sagt Eva Schreier, die fasziniert ist von der Professionalität: „Die machen vorher Fotos und richten hinterher alles wieder genauso ein.“ Ein Geschenkband, das sie im Bücherregal hatte liegen lassen, fand sich nach dem Abzug der Filmcrew genau an der gleichen Stelle wieder.

Von Ende Juni bis Mitte Juli 2020 war die Karl-Valentin-Straße gesperrt wegen der Dreharbeiten. Die Nachbarn mussten weiter weg parken. Nach anfänglichem Zögern seien die meisten vom Geschehen angetan gewesen. „Vor allem war Senta Berger angesagt.“ Doch das Drehbuch sei umgeschrieben worden und Senta Berger alias Bens Mutter und Lilis Oma nicht in der Karl-Valentin-Straße aufgetaucht.

In eine Datenbank für Filmlocations haben Schreiers ihr Haus nicht aufnehmen lassen. Aber wer weiß, was passiert, wenn wieder eine Visitenkarte im Briefkasten liegt.