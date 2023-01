Peter Heizer wird Planegger Ehrenbürger

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Als der Planegger Wochenmarkt im Oktober 2019 seinen 40. Geburtstag feierte, trat der damalige 2. Bürgermeister Peter Heizer (l.), hier mit dem Sprecher der Marktleute Günther Abt, ans Mikrofon und sagte: „Sie und die Besucher machen einmal in der Woche den Marktplatz zu dem, wozu er gedacht war: nicht als Appendix der Bahnhofstraße, sondern Ort der Begegnung.“ © Dagmar Rutt

Große Ehre für eine große Persönlichkeit: Die Gemeinde Planegg wird Peter Heizer die Ehrenbürgerwürde verleihen. Dies hat der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen.

Planegg – Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung, die die Gemeinde Planegg zu vergeben hat. In der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause sprach sich der Gemeinderat geschlossen dafür aus, sie Peter Heizer zu verleihen, in Anerkennung seiner Verdienste um die Gemeinde und seines Engagements auf Vereinsebene, vor allem in der Feuerwehr. „Er hat sehr viel in dieser und für diese Gemeinde getan“, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger am Dienstag im Pressegespräch. Die feierliche Verleihung im Rahmen eines Festakts soll im Frühjahr oder Frühsommer stattfinden.

Zehn Träger der Ehrenbürgerwürde gab es bisher, alle sind inzwischen verstorben: Georg Heide, Willy Heide, Richard Naumann, Franz Brugger, Anton Schneller, Karl Bach, Rudolf Freiherr von Hirsch, Alfred Pfeiffer und Günther Schuppler. Auch Peter Heizers Vater Albert Heizer zählt dazu, von 1945 bis 1966 1. Bürgermeister, erst durch die Alliierten eingesetzt, dann zweimal wiedergewählt.

Von 1978 bis 2020 Gemeinderat

Peter Heizer wurde 1978 Gemeinderat, damals hieß die Gruppierung „Parteifreie Wählerschaft – Bürger Block Planegg“, später wurden daraus die „Freien Wähler Planegg“ und 2008 schließlich die „Freien Wähler Dynamischen“. Von 1984 bis 1996 war er 3. Bürgermeister, von 1996 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat 2020 übte er das Amt des 2. Bürgermeisters aus. Er vertrat den Bürgermeister bei 100. Geburtstagen und Diamantenen Hochzeiten oder beim 40. Jubiläum des Planegger Wochenmarktes, nahm aber auch an sämtlichen Verhandlungen zur U-Bahn teil.

In die Freiwillige Feuerwehr Planegg trat Heizer mit 18 Jahren ein, seit 61 Jahren ist er inzwischen Mitglied. 50 Jahre engagierte er sich im Vorstand, 17 Jahre war er Vizekommandant. Heizer war der erste Jugendwart der Planegger Wehr und später auch erster Kreisjugendfeuerwehrwart im Landkreis München.

Die Nachricht aus dem Rathaus erreichte Peter Heizer in der vergangenen Woche per Post. „Ich war sprachlos“, sagt der 79-Jährige. „Ich habe schon viele Ehrungen, aber das ist das Höchste, was eine Gemeinde als Ehrung ausgeben kann.“ 2018 bekam Heizer die Bürgermedaille verliehen. Und zum Jahreswechsel 2020/21 gab es eine Urkunde mit dem Text: „Als Dank und in Würdigung seines ehrenamtlichen Engagements für 40 Jahre Gemeinderat vom 1. Mai 1978 bis heute.“ Dazu eine Planegger Eule als Anstecknadel, angefertigt von einem heimischen Juwelier.

Der Vater als Vorbild

„Ich hatte sehr große Vorbilder und Lehrmeister“, sagt Heizer, „beginnend bei meinem Vater.“ Aber auch Richard Naumann, SPD-Bürgermeister bis 1981, und Walter Roth, 18 Jahre für die CSU im Gemeinderat und 2. Bürgermeister, als Heizer selbst 3. war, hätten ihm viele Tipps gegeben.

„Das Verhältnis zu den Bürgermeistern war immer sehr gut. Das hat dazu beigetragen, dass ich es gerne gemacht habe“, sagt Heizer. Die Rathauschefs wechselten, während Heizer Stellvertreter blieb: Richard Naumann (SPD), Günther Schuppler (CSU), Alfred Pfeiffer (SPD), Ulrike Höfer (CSU), Dieter Friedmann (SPD), Annemarie Detsch (SPD) und schließlich Heinrich Hofmann (SPD). Auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Gemeinderat sei stets sehr gut gewesen. „Die Familie hat mitgemacht. Das war wichtig“, so Heizer, der mit seiner Frau Rita die beiden Söhne Andreas und Martin hat.

Seit Mai 2020 ist Heizer kein Gemeinderat mehr. „Ich interessiere mich noch für Kommunalpolitik, aber 42 Jahre aktiv dabei zu sein, hat gereicht“, sagt er. Am 14. Juli feiert Heizer seinen 80. Geburtstag. „Wir lassen es ruhiger angehen. Die Familie, das Enkelkind Benjamin, da tun sich andere Wichtigkeiten auf.“