Pionierin der Wirtschaftsförderung hört auf

Planegg: Bärbel Zeller verabschiedet sich in Ruhestand

Von Nicole Kalenda schließen

Bärbel Zeller hat Pionierarbeit geleistet. Als sie 2009 ihre Stelle in der Planegger Gemeindeverwaltung antrat, war sie die erste explizite Wirtschaftsförderin im Würmtal. Nun verabschiedet sich die 63-Jährige in den Ruhestand.

Planegg – Eigentlich wollte Bärbel Zeller den Job als Referentin für Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit im Planegger Rathaus gar nicht haben. Sie hatte sich einige Monate zuvor auf eine vakante Stelle für den Sitzungsdienst des Rathauses beworben. In der Personalabteilung wurde Zellers Bewerbung begutachtet. Ergebnis: eindeutig überqualifiziert. Planeggs damalige Bürgermeisterin Annemarie Detsch überzeugte die studierte Betriebswirtin, die zuvor in der Unternehmenskommunikation von Rodenstock gearbeitet hatte. Ihre Stelle war neu geschaffen worden, weil Planegg gerade seinen größten Gewerbesteuerzahler Philip Morris an die Nachbargemeinde Gräfelfing verloren hatte „und niemand im Rathaus das mitbekommen hatte“, so Zeller.

Datenbank gut gefüllt nach 14 Jahren

„Ich bin ein bisschen eine One-Man-Show im Team mit dem Bürgermeister“, sagt Zeller, die erst eng mit Detsch, dann mit Heinrich Hofmann, beide SPD, und seit 2020 mit Hermann Nafziger, CSU, zusammenarbeitete. „Sonst kannst du gar nichts bewegen.“

Ihr gefiel es, die Stelle selbst strukturieren zu können. Sie setzte eine Datenbank auf mit allen Informationen über die in Planegg ansässigen Firmen. „Die ist jetzt auch gut gefüllt, und ich kann sie guten Gewissens übergeben.“ Dazu entwarf sie ein Corporate Design, um den Wiedererkennungswert zu steigern, wählte etwa das inzwischen für Planegg typische Blau und eine einheitliche Schrift für alle Schreiben der Gemeinde. „Als ich das übernommen habe, war das Kraut und Rüben.“ Und schließlich kümmerte sie sich um eine neue Homepage, die inzwischen auch schon wieder zwölf Jahre alt ist.

Zunächst war Zeller sowohl für Wirtschaftsförderung als auch Öffentlichkeitsarbeit zuständig, später betreute sie ausschließlich die Gewerbetreibenden und eine neue Stelle für Öffentlichkeitsarbeit wurde geschaffen.

Imtech-Pleite machte Weg für Morphosys frei

Als eine der wichtigsten Entscheidungen für die Entwicklung des Unternehmensstandortes in den vergangenen Jahren sieht sie die Erweiterung des Gewerbegebietes Steinkirchen um den Streifen auf der Nordseite der Semmelweisstraße an. Das größte Gebäude beanspruchte Imtech, blieb dort aber wegen wirtschaftlicher Turbulenzen nicht lange. Der Weg wurde frei für Morphosys. „Das war ein Glücksfall“, sagt Zeller. Denn das Biotechnologieunternehmen sah sich schon länger nach Expansionsmöglichkeiten um. „Es stand auf der Kippe. Hätten die sich einen anderen Standort gesucht, wäre die Biotech-Karawane eventuell weitergezogen.“ Der international viel beachtete Biotech-Standort, wie er sich in Martinsried entwickelt hat, „lebt von der Konglomeration. Netzwerke funktionieren digital, aber geschlossen werden sie analog.“ Ganz wichtig sei dafür der Unternehmerempfang, zu dem die Gemeinde jedes Jahr lädt.

Zeller ist froh, dass die Planegger Investoren von reinen Bürogebäuden wegkommen, auch wenn die, weil die Räume nicht so hoch sein müssen wie für Labors, „in der Regel bei gleichem Baurecht ein Stockwerk mehr bedeuten“. Sie erlebe es inzwischen, dass Bauherrn Labore als „zukunftsträchtige Investition verstehen“. Zeller: „Wenn sich die Homeoffice-Quote nach Corona auf 50 Prozent einpendelt, werden wir im Raum München ein Überangebot an Büroräumen haben.“

„Einzelhandel vollkommen andere Nummer“

Neben den Top-Firmen gibt es zwei weitere Gebiete für Zeller: „Den großen Block des Mittelstandes und den Einzelhandel, der eine vollkommen andere Nummer ist.“ Die Entwicklung der Bahnhofstraße gehe in kleinen Schritten voran, WLAN, Blumenschmuck, Sitzgelegenheiten. Leerstandsmanagement werde in Zukunft noch viel wichtiger werden. „Der Einzelhandel wird sich ändern. In den nächsten zehn Jahren werden inhabergeführte Geschäfte übergeben, aber es gibt kaum junge Leute, die das machen wollen.“ Zellers Fazit: „Das ist eine Aufgabe für meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger.“ Sie sagt weiter: „Mein Ansinnen ist immer gewesen, dass wir den ansässigen Firmen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen. Letztlich leben wir von deren Steuergeldern.“

Die Wirtschaftsförderin scheidet Ende Mai aus dem Rathaus aus. Die Nachfolge ist für März ausgeschrieben, sodass noch einige Wochen für die Einarbeitung bleiben. Zeller, die seit ihrem dritten Lebensjahr in Planegg lebt, sagt über die vergangenen 14 Jahre: „Es war eine total schöne Zeit. Ich bin mit allen Gewerbetreibenden zusammengekommen und habe meinen Heimatort noch einmal anders kennengelernt.“