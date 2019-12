Planegg: 50 000 Euro für ein Pilotprojekt

Planegger sollen in Planegg kostenlos den Bus nutzen können. Auch Rückschläge bringen die Gemeinde nicht von diesem Ziel ab. Nach einer Absage des MVV soll im kommenden Jahr ein Pilotprojekt starten. Im Haushaltsentwurf sind dafür 50 000 Euro vorgesehen.

Planegg– Die Idee, für Einheimische kostenloses oder zumindest vergünstigtes Busfahren anzubieten, stammt von der SPD-Fraktion. Der Planegger Gemeinderat nahm den Antrag Ende September 2017 an. Seitdem stand Bürgermeister Heinrich Hofmann mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) in Verhandlungen. Diese allerdings verliefen zäh. Die Gemeinde hat laut Sitzungsvorlage zum jüngsten Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss immer wieder versucht, „sich dem Thema über Fahrgastzahlen und Fahrtbewegungen zu nähern, um überhaupt ein Gespür für die Dimension und den Bedarf zu bekommen“.

„Im MVV bestimmen ausschließlich die Gesellschafter. Das sind die Stadt München und die beteiligten Landkreise“, sagte Hofmann im Ausschuss. Und die haben offensichtlich kein Interesse daran, Alleingänge einzelner Gemeinden zu ermöglichen. Deswegen bleibt Planegg nur die Möglichkeit, den Verwaltungsaufwand selbst zu übernehmen, indem Planegger ihre Fahrscheine für innerörtliche Fahrten im Rathaus einreichen, um sie sich erstatten zu lassen.

Mehrarbeit für die Rathausmitarbeiter

Da dies in einem schwer abzuschätzenden Maß Mehrarbeit für die Rathausmitarbeiter bedeutet, regte die SPD im November ein Pilotprojekt an. In dem Antrag, der letztlich vertagt wurde, hieß es: „Im Rahmen des Pilotprojekts soll beobachtet werden, wie die Kostenerstattung technisch am besten umsetzbar ist.“ Auch werde sich zeigen, wie zufrieden die teilnehmenden Bürger mit der Abwicklung sind, welche Zielgruppen es gibt und wie hoch letztlich der Verwaltungsaufwand ist. Auf ein Jahr befristet sollten 50 000 Euro zur Verfügung stehen.

Mit der Bereitstellung des Geldes befasste sich am vergangenen Donnerstag der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss im Vorfeld der Haushaltsberatung. Cornelia David (Freie Wähler Dynamische) regte an, das Pilotprojekt zu verschieben, bis man die Nachbargemeinden für ein sogenanntes Würmtalticket ins Boot geholt habe. Sie sprach von einer „50 000 Euro teuren und wenig erfolgversprechenden hastigen Einzelaktion der Gemeinde“. Bürgermeister Hofmann verwies auf die zum Teil bereits abgeschlossenen Haushaltsberatungen der Nachbarn: „Wenn Sie in die Würmtalgemeinden gehen, verlieren Sie mindestens ein Jahr.“ Sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, werde es einen Effekt auf die Nachbargemeinden haben. Gegen eine Verzögerung wandte sich auch Peter von Schall-Riaucour (FDP-Fraktion): „Es ist ein Service für die Bürger, der besser gestern als morgen eingeführt werden sollte.“ Hermann Nafziger (CSU) sprach sich dafür aus, rasch zu starten: „Wir verlieren Zeit.“ Gleiches mahnte Werner Strobl (Grüne Gruppe 21) an: „Mir ist wichtig, dass im Individualverkehr etwas passiert. Es sollte schnell passieren.“

Arbeitsgruppe soll Ideen sammeln

Der Ausschuss beschloss einstimmig, das Pilotprojekt im kommenden Jahr durchzuführen und die Mittel dafür in den Haushaltsentwurf aufzunehmen. In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitern der Verwaltung und Vertretern aller Fraktionen, soll ein Konzept erarbeitet werden. Hofmann: „Wenn wir recht fleißig sind, sind wir im April, Mai am Start.“

Die größte Bushaltestelle findet sich am Planegger Bahnhof.