Unterstützung für Nachprüfungsantrag

Von: Nicole Kalenda

Begrüßen die Diskussion im Gemeinderat über das Baurecht für Würmanrainer (v.l.): Malwina Andrassy, Eva Schreier, Anneliese Bradel, Angelika Lawo und Peter von Schall-Riaucour. © Anneliese Bradel

Dass die Entscheidung, Würmanrainern Baurecht zu verschaffen, noch einmal diskutiert wird, findet ein positives Echo bei Würmtaler Umweltschützern.

Planegg - In einer Pressemitteilung der grünen Gruppe 21 (gG21) und Peter von Schall-Riaucours (PP&M), die gemeinsam den erfolgreichen Nachprüfungsantrag initiierten, heißt es: „Die ehemaligen Gemeinderäte Anneliese Bradel und Herbert Stepp (Vorsitzender Grünzug-Netzwerk Würmtal), die sich wie Generationen von Gemeinderäten und Bürgermeistern vor ihnen jahrelang für die Freihaltung des Würmufers eingesetzt hatten, sowie Astrid Pfeiffer, Umweltschützerin und Tochter des ehemaligen Bürgermeisters Alfred Pfeiffer, der sich sein Leben lang für die Freihaltung der Würm und gegen weitere Bebauung stark gemacht hatte, unterstützen dies nachdrücklich.“

Wie berichtet, hatte der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr des Planegger Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich auf Antrag der Grünen-Fraktion entschieden, den Bebauungsplan Nummer 16 zu ändern beziehungsweise zu ersetzen. Dieser umfasst Grundstücke beiderseits der Würm zwischen Pasinger und Bräuhausstraße sowie Bahnhof- und Germeringer Straße. In der derzeit gültigen Fassung von 1975 genießen die Gebäude Bestandschutz, es besteht aber kein Baurecht. Festgesetzt ist als Planungsziel eine öffentliche Grünfläche mit dem Nutzungszweck „Parkanlage“. Nun soll entlang der Straßen Baurecht eingeräumt werden, nicht jedoch direkt am Würmufer. Der Nachprüfungsantrag vor allem mithilfe der SPD-Fraktion hat ausreichend Unterstützer, sodass sich nun der Gemeinderat mit dem Thema befasst.