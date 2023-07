Planegg hat den ersten Seniorenbeirat gewählt

Von: Nicole Kalenda

Planeggs Senioren haben jetzt einen Beirat, der ihre Interessen vertritt. © Sebastian Kahnert

Der erste Seniorenbeirat in der Geschichte der Gemeinde Planegg ist gewählt. Bis Sonntag, 18 Uhr, hatten 3509 Stimmberechtigte die Möglichkeit, ihre Wahlbriefe der Gemeindeverwaltung zukommen zu lassen. 1317 Personen beteiligten sich an der Wahl, was 37,5 Prozent entspricht. 1282 von ihnen gaben vollständige Wahlunterlagen mit gültigen Stimmzetteln ab.

Planegg - Nach der Auszählung am Abend trat am Montag der fünfköpfige Wahlausschuss zusammen, um das Ergebnis zu bestätigen. Mit 875 erhielt Beate Peters-Dürrschmidt die meisten Stimmen, gefolgt von Brigitte Krahmer (868), Ralf Tatzel (704), Stefan Hallinger (648), Stephan Fiedler (611), Christa Bursch (509), Peter Kirschning (422), Alwin Elf (417), Karl-Heinz Dreger (369) und Héctor Rodriguez (365). Die sieben Personen mit den meisten Stimmen haben es in den Seniorenbeirat geschafft, also von Peters-Dürrschmidt bis Kirschning. „Die gewählten Seniorenbeiräte werden von uns über das Wahlergebnis informiert, und es wird die Annahme der Wahl nochmals abgefragt“, so Kiki Xander, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Sollte jemand ablehnen, stehen die drei Nachrücker zur Verfügung.

Die konstituierende Sitzung finde voraussichtlich nach der Sommerpause statt. Dann wählt das Gremium aus dem Kreis seiner Mitglieder den Vorsitzenden und den Stellvertreter mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Danach kann die Arbeit beginnen. „Der Seniorenbeirat berät den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung und die beschließenden Ausschüsse in grundsätzlichen Angelegenheiten älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger“, heißt es in der Satzung. Er kann Vorschläge machen, Empfehlungen abgeben und Anträge an den Gemeinderat stellen. Anträge und Empfehlungen müssen innerhalb von drei Monaten behandelt werden. Die Wahl des Seniorenbeirats geht auf einen Antrag der SPD zurück, die im Februar vergangenen Jahres damit argumentierte, dass Senioren eine wachsende Bevölkerungsgruppe darstellten. Die Vertretung ihrer Interessen müsse sichergestellt werden.