Planegg bestimmt Vertreter für Musikschule

Planegg und Krailling sollen je drei Vertreter in den Trägerverein der Musikschule an der Würm entsenden.

Krailling findet kein drittes Ratsmitglied und vertagt Entscheidung

Von Stefan Reich schließen

Nicole Kalenda schließen

Der Planegger Gemeinderat hat drei Vertreter für den Trägerverein „Musikschule an der Würm e.V.“ bestimmt. Neben Bürgermeister Hermann Nafziger sind nun die Gemeinderäte Susanne Trenkle (FDP), Florian Großelfinger (CSU) und Felix Kempf (SPD) mit von der Partie.

Planegg/Krailling - Fritz Haugg (FDP) und Max Gum-Bauer (FWD) stellten sich nach langen Jahren im alten Trägerverein nicht mehr zur Verfügung. „Für mich war der Untergang der Musikschule nach 50 Jahren eine große Zäsur. Ich war der Meinung, dass man die Zwistigkeiten auf anderem Weg hätte lösen können“, erklärte Haugg. Und weiter: „Ich will dem Neuanfang nicht im Weg stehen.“

Wie berichtet, hatte eine lange währende Auseinandersetzung zwischen dem Vorstand des Trägervereins der Musikschule Planegg-Krailling und dem Betriebsrat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die Gemeinden Planegg und Krailling die Zuschüsse zurückhielten, was letztlich die Insolvenz des Trägervereins und seine Neugründung als „Musikschule an der Würm e.V.“ zur Folge hatte.

Der Vereinsvorsitzende Philipp Pollems erklärte im Gemeinderat: „Manche Zwistigkeiten waren 15 Jahre alt.“ Er führte das auch darauf zurück, dass sich der alte Trägerverein nur viermal pro Jahr getroffen habe. „Das wird häufiger sein“, kündigte er an.

Kraillinger Kandidaten sollen sich vorstellen

Auch der Kraillinger Gemeinderat hat sich kürzlich mit der Bestimmung von Vertretern für den Trägerverein befasst, allerdings noch keine personelle Entscheidung getroffen. Aus den Reihen der Kraillinger Ratsmitglieder gehören bereits Imme Kaiser (Grüne) und Britta Metius (FDP) zu den Gründungsmitgliedern. Ein drittes Ratsmitglied, das sich im Trägerverein engagieren will, gibt es aber nicht, wie sich auf Nachfrage vom Bürgermeister Rudolph Haux in der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte. Deshalb will der Gemeinderat andere Kraillinger Bürger für diese Aufgabe finden.

Die CSU-Fraktion schlägt als dritten Vertreter für die Gemeinde Krailling Stefan Weßling vor. Er habe als Unternehmensberater auch mit Vereinen zu tun, sagte Fraktionssprecher Hans Wechner über den Ehemann der Dritten Bürgermeisterin Pia Weßling (CSU). Stefan Weßling ist Mitglied des Vorstands des Deutschen Instituts für Vereine und Verbände.

Udo Guizetti (SPD) sagte, seine Fraktion habe bereits vor einem halben Jahr Thomas Irlbacher vorgeschlagen. Dieser „war und ist bereits in der Musikschule aktiv“, so Guizetti. Die beiden potenziellen Mitglieder für den Trägerverein sollen sich zunächst in einer nicht-öffentlichen Sitzung dem Kraillinger Gemeinderat vorstellen. Deshalb fiel in der Sitzung noch keine Entscheidung. Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.