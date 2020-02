Eine Brotzeit als Dankeschön

Das ganze Jahr über sind die 36 Mitarbeiter des Planegger Wertstoff- und Bauhofs bei jedem Wetter im Einsatz, egal, ob es Schneeräumen im kalten Winter oder Arbeiten im heißen Sommer sind. Jetzt bekamen sie als Dankeschön für ihren Einsatz eine Brotzeit spendiert.

Planegg– Die Planegger Gemeinderäte Fritz und Hans-Christian Haugg sowie Peter von Schall-Riaucour kamen am Valentinstag mit einem kleinen Mittagessen vorbei. Die beiden Teams bekamen Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat, kleine Gurken und Tomaten, Brezeln und Semmeln sowie Getränke spendiert. Damit der Bau- und Wertstoffhof in dieser Zeit nicht unbesetzt war, wurde das Essen in Schichten ausgegeben. „Die Mitarbeiter haben sich sehr gefreut, schließlich war es die erste Würdigung dieser Art seit 25 Jahren. Für uns war es auch wichtig, die gute Arbeit des Vereins Regenbogen anzuerkennen“, sagt Peter von Schall-Riaucour. 14 der 16 Beschäftigten am Wertstoffhof sind über den Inklusionsverein tätig, haben also eine psychische Behinderung oder sind langzeitarbeitslos. „Insgesamt waren wir 25 Leute, die an der Tafel Platz nahmen“, erzählt von Schall-Riaucour.

Die Mitarbeiter waren erfreut, als sie von Hans-Christian Haugg erfuhren, dass am Tag zuvor der Bauausschuss einstimmig beschlossen hatte, die Gelder für den Um- und Neubau des Verwaltungs- und Aufenthaltsgebäudes am Wertstoffhof zeitnah zur Verfügung zu stellen. „Für uns war es ein schönes Gefühl, am Valentinstag Freude bereitet zu haben, aber wichtig, dass dies keine Wahlkampfveranstaltung war“, sagt von Schall-Riaucour. Und so beschlossen er und Hans-Christian Haugg kurzerhand, nun jedes Jahr ein Essen für den Bau- und Wertstoffhof zu veranstalten.

Der Wertstoffhof feiert am Samstag, 25. Juli, sein 25-jähriges Bestehen. „Die Gemeinde organisiert an dem Tag eine Geburtstagsparty, die Planungen sind gerade angelaufen. Unter anderem soll es für Kinder eine Wertstoffhofrallye geben“, sagt Sprecherin Martina Sohn.