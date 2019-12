Planegg erhält eine Jugendreferentin

Planegg hat jetzt eine Jugendreferentin. Die eigens geschaffene Stabsstelle ist ein Novum im Würmtal. Seit November arbeitet Kerstin Barth im Planegger Rathaus und ist bereits voller Ideen für die Jugendlichen in der Gemeinde.

Planegg – „Momentan baue ich gerade ein Netzwerk auf“, berichtet Kerstin Barth über ihre ersten Schritte. Sie habe bereits regen Kontakt mit den beiden Jugendtreffs der Gemeinde, Marteeny und Waaghäusl, sowie mit dem Sozialnetz Würmtal-Insel und der AWO-Beratungsstelle. In Planung sei auch ein erstes Treffen mit den Multiplikatoren der Jugendarbeit im Ort: Vereine, Kirchen, Feuerwehr. Dass diese ihre eigenen Strukturen für die 14- bis 27-Jährigen haben, sieht die Jugendreferentin nicht als Nachteil: „Das ist doch super, wenn es läuft.“ Sie möchte hier vorwiegend unterstützend und koordinierend tätig werden.

Kerstin Barth kann sich beispielsweise vorstellen, mit der Einführung eines Ehrenamtstages den Vereinen bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen zu helfen. Ihr Ziel sei es aber grundsätzlich, eine Plattform für diese Multiplikatoren zu formen. Schließlich sei dieser Job als eine Art Scharnierstelle zwischen Jugend, Politik, Polizei und Gemeinde geschaffen worden. „Ich möchte mit und über die Jugendlichen sprechen“, formulierte die 45-Jährige ihren Aufgabenbereich.

Stelle vorerst auf zwei Jahre befristet

Der Gemeinderat hatte diese 30-Stunden-Stelle im Frühjahr auf zwei Jahre befristet genehmigt, nachdem der jahrelange Jugendbeauftragte Micha Rabeneck in Pension gegangen ist. „Wir möchten die Jugendarbeit mit Frau Barth jetzt professioneller gestalten“, sagte Bürgermeister Heinrich Hofmann auf einer Pressekonferenz. Das alte Jugendforum habe sich überholt, die Jugend müsse etwa bei Bebauungsplänen oder Veranstaltungen mehr miteinbezogen werden, so Hofmann. Hierzu soll Kerstin Barth beraten und bei der Umsetzung helfen.

Barth stammt aus dem Raum Stuttgart, lebt und arbeitet jedoch seit vielen Jahren in Bayern. Nach beruflichen Stationen in Benediktbeuern, Kirchheim und Freising als Streetworkerin, führte sie seit 2014 die Geschäfte des Kreisjugendrings in Bad Tölz-Wolfratshausen. Für die Sozialpädagogin ist Planegg freilich viel städtischer geprägt als das ländliche Bad Tölz. Die generelle Problemlage von Jugendlichen sei aber überall ähnlich. Planegg musste sich insbesondere 2019 mit randalierenden Gruppen Jugendlicher auseinandersetzen: Vandalismus, Ordnungs- und Ruhestörungen am Marktplatz, Bahnhof und im Sportpark des Feodor-Lynen-Gymnasiums. Ein Problem, das die Gemeinde jedoch mit einer Arbeitsgruppe in den nächsten Wochen intensiv angehen möchte. Im Raum steht die Installierung einer Sicherheitswacht (wir berichteten).

Der Vertreibungsdruck auf die Jugendliche werde allerdings auch immer größer, betonte die neue Jugendreferentin. Flächen seien zugebaut und der öffentliche Raum werde primär vom Verkehr genutzt, so Barth. Die Jugendlichen beschwerten sich, dass sie keinen eigenen Platz zum Feiern hätten in Planegg, bestätigte Bürgermeister Hofmann. Kerstin Barth könnte sich als Lösung einen selbstverwalteten Jugendtreff in Vereinsform vorstellen. Hier liege dann die komplette Verantwortung bei den jungen Leuten.

Mehr Mitsprache und Beteiligung plant Kerstin Barth jetzt im Vorfeld der Kommunalwahlen im Frühling. Neben einem Speed Debating – hier können Jugendliche in aller Kürze das Wichtigste über die Bürgermeisterkandidaten herausfinden – soll es eine U18-Wahl für 14 bis 17-jährigen Planegger geben.

Genehmigt wurde Kerstin Barths Stelle bereits im März.

Carolin Högel