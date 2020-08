Erhebende Premiere in Maria Eich

Zum ersten Mal hat es jetzt bei der Wallfahrtskapelle Maria Eich eine Diakon-Weihe gegeben. Diese finden ansonsten im Münchner Liebfrauendom statt. Die Besucher erlebten eine würdige und erhebende Feier.

Planegg–Um den Wald bei der Planegger Kapelle Maria Eich war schon immer etwas Besonderes: Gebetserhörungen, Hirschwunder oder seltene Eremitenkäfer. Am Samstag aber konnte Prior Matthäus Klein eine echte Premiere ankündigen. Rupert Graf von Stolberg, Bischof der Seelsorgsregion München, vollzog hier eine Diakonsweihe, die gewöhnlich im Dom stattfindet.

Auch Profess wurde in Maria Eich abgelegt

Weihekandidat war Bruder Christian Rentsch vom Orden der Augustinereremiten, der vor einiger Zeit im Konvent Maria Eich seine Profess abgelegt hatte. Dank des sonnigen Wetters konnte die Feier am Freialtar stattfinden. Neben den geladenen Gästen aus seinem Familien-, Kollegen- und Freundeskreis fanden auf den Bänken noch Besucher aus der Pfarrei locker Platz. Die Hygienevorschriften konnten ohne Probleme penibel eingehalten werden. Alle Anwesenden, besonders die Angehörigen des Ordens in ihrem dunklen Habit, empfanden es wohltuend, als ein kühler Wind aufsprang – symbolisch passend genau bei der Liedstrophe vom „Sturmgebraus“ des Geistes Gottes.

Die von Bruder Christian ausgewählten Texte für Lieder, Gebete und Lesungen ebenso wie die Predigt beleuchteten die Bedeutung und die Voraussetzungen des Diakonenamtes. War der Diakon im frühen Christentum Mitarbeiter des Bischofs, zuständig für Verwaltungs- und Sozialaufgaben, entwickelte sich der Diakonat seit dem Mittelalter zur Vorstufe der Priesterweihe. Erst das letzte Konzil hob wieder die eigenständige Beauftragung für Verkündigung und Caritas hervor.

Als zentralen Text für seinen Dienst hatte Bruder Christian die Worte Jesu gewählt: „Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.“ Mit der Antwort: „Mit Gottes Hilfe bin ich bereit“ versprach er, „den Schatz des Glaubens treu zu hüten, als Mann des Gebetes“ die ganze Welt ins Stundengebet einzuschließen und Bedürftigen und Kranken beizustehen. Nach der Handauflegung und Weihe durch den Bischof erhielt er von Christian Spahn, dem Diakon von St. Elisabeth, Stola und Dalmatik, das liturgische Gewand der Diakone. Dann empfing er das Evangelienbuch, „um viele Menschen in die Begegnung mit Christus zu führen“. So wurde es auch vom Diakon Philippus in der Lesung berichtet. Anschließend assistierte er dem Bischof bei der Messe und dankte am Schluss allen Anwesenden, die durch Beten und Mitfeiern ihr „allgemeines Priesteramt“ ausgeübt hatten, zu dem sie durch die Taufe berufen sind.

Als nächstes Fest steht in Maria Eich das Patrozinium Mariä Himmelfahrt am 15. August an mit einem Festgottesdienst um 11 Uhr und der Lichterprozession am Vorabend, Freitag, 14. August, um 20.30 Uhr.

Friederike Tschochner