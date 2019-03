Planegg erwägt Stellplatzsatzung

Als erste Gemeinde im Würmtal wagt sich Planegg an eine Stellplatzsatzung, die mehr regelt als nur Abstellflächen für Autos. Der Gemeinderat hat das Bauamt beauftragt, ein Grundkonzept zu erarbeiten, das die Bürger in ihrem Mobilitätsverhalten beeinflussen dürfte.

Planegg – Die Idee stammt von der SPD-Fraktion. „Eine Stellplatzsatzung ist ein wichtiges Element der Radverkehrsförderung“, sagte Roman Brugger, Planegger Mobilitätsbeauftragter, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK), zu deren Gründungsmitgliedern Planegg zählt, empfehle die Einbeziehung von Fahrrädern in die Stellplatzsatzung. Durch Vorgaben wie überdachte ebenerdige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder soll der Verzicht aufs Auto gefördert werden. „Dann muss man das Radl nicht mehr in den Keller tragen“, so Brugger.

Bisher kommt Planegg wie auch Gräfelfing, Neuried und Krailling ohne Stellplatzsatzung aus. Regelungen zu Anzahl und Ausführung von Autostellplätzen finden sich meist in den Bebauungsplänen. Das Landratsamt hat laut Bauamtsmitarbeiterin Ursula Janson allerdings bereits mehrfach angeregt, eine Verordnung anzugehen.

Gauting erließ im Herbst 2009 eine Satzung, die die Anzahl der Stellplätze bei Mehrfamilienhäusern festlegt sowie die Notwendigkeit von Tiefgaragen. Ein derart konservatives Modell erscheint weder dem Planegger Bauamt noch der SPD-Fraktion sinnvoll. Diese möchte „Fahrräder, Lastenfahrräder und Pkw sowie Lademöglichkeiten für E-Bikes, Pedelecs und E-Mobile“ miteinbeziehen, wie es in ihrem Antrag heißt.

Bauamtsmitarbeiterin Janson nannte es eine „innovative Methode“, durch die Regulierung des ruhenden Verkehrs und die Schaffung alternativer Möglichkeiten das Mobilitätsverhalten zu steuern. Angebote für E-Mobilität, Carsharing und Ablösemöglichkeiten müssten gemacht werden. Die erforderliche Anzahl der Stellplätze hänge von der Nähe zu einem attraktiven Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ab. Fahrradabstellanlagen müssten in Anzahl und Qualität detailliert festgesetzt werden. Eine Satzung biete die Möglichkeit, die Stellplatzfrage und das Mobilitätsverhalten differenzierter betrachten zu können und zu dürfen, so Janson.

Bevor der Gemeinderat eine Stellplatzsatzung erlässt, muss er sich im Klaren darüber sein, wie viel Einfluss er damit nehmen möchte. Und da scheint Skepsis zu herrschen. „Jedes Quartier ist verschieden. Wir können über Bebauungspläne sehr viel detaillierter eingreifen als über eine Stellplatzsatzung. Da droht ein Bürokratiemonster“, sagte Fritz Haugg (FDP). Auch Michael Book (CSU) sah „ganz massive Probleme im Vollzug kommen“. Er habe große Probleme damit, „mit dem Holzhammer zu erreichen, dass vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen wird“. Werner Strobl (Grüne Gruppe 21) nannte den SPD-Antrag „super“: „Es gibt in der Bürgerschaft durchaus den Wunsch, den Verkehr zu reduzieren.“ Philipp von Hirsch (CSU) konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, gleich eine Satzung erstellen zu lassen, begrüßte aber die Erarbeitung eines Grundkonzeptes, das zur Diskussion gestellt wird, als „vernünftigen Ansatz“. Dagegen stimmten letztlich nur Haugg und Book.