Strafantrag wegen Vandalismus am FLG

Das Maß ist voll: Die Gemeinde hat bei der Polizei einen Strafantrag gegen unbekannt gestellt.

Planegg – Nachdem es in der Nacht zum vergangenen Samstag am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) erneut zu Schäden durch Vandalismus gekommen ist und unter anderem die Scheibe eines Schaukastens zu Bruch ging, hat die Gemeinde Konsequenzen gezogen.

Das Gelände des FLG hat sich im vergangenen Sommer zu einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche entwickelt, die dort spätabends und nachts zusammenkommen und feiern. Leider bleibe es oftmals nicht beim friedlichen Beisammensein, beklagt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Monaten seien wiederholt Flaschen und Scherben in das Beachvolleyballfeld geworfen, Inventar beschädigt und Müll auf dem Gelände verteilt worden. Bemühungen der Gemeinde, mit den auf dem Gelände feiernden Jugendlichen ein vernünftiges Miteinander zu erreichen, hätten nicht gefruchtet, heißt es aus dem Rathaus. Gruppen von Jugendlichen seien wiederholt von den Hausmeistern des Gymnasiums angesprochen und gebeten worden, ihren Abfall zu beseitigen – jedoch ohne dauerhaften Erfolg. Deshalb hat man sich laut Gemeindeverwaltung jetzt zu dem Schritt entschieden, Strafantrag wegen Vandalismus und Sachbeschädigung zu stellen.

Trotzdem versucht die Gemeinde, den Jugendlichen entgegenzukommen. Um ihnen einen wetterfesten Treffpunkt zu bieten, sollen Mitarbeiter des Betriebshofs in Kürze ein Wartehäuschen auf dem FLG-Gelände aufstellen. Dieses will man dann gemeinsam mit den Jugendlichen nach deren Wünschen farblich gestalten.