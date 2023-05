Planegg hat Potenzial für vier Windräder

Von: Nicole Kalenda

Zwei Potenzialflächen für Windräder haben sich in den Wälder rund um Planegg herauskristallisiert (Symbolfoto). © Armin Weigel

Je zwei Windräder im Westen und Süden des Planegger Gemeindegebiets: Eine Standortanalyse zeigt Potenzialflächen im Planegger Holz und in Forst Kasten auf. Der Gemeinderat hat sich einstimmig dazu bekannt und dringt auf ein Bürgermodell.

Planegg – Während Krailling und Neuried schon länger daran arbeiten, Windenergieanlagen (WEA) zu realisieren, hat nun auch der Planegger Gemeinderat entschieden, das Thema voranzutreiben. Der Beschluss fiel einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung. Basis ist eine von der Energieagentur Ebersberg-München erstellte Standortanalyse.

Die für Windkraft infrage kommenden Flächen müssen gemäß der seit Mitte November vergangenen Jahres geltenden 10-H-Novelle nur noch mindestens 1000 Meter Abstand zu Siedlungen haben. Der Wind muss ausreichend stark wehen, und die Wind- und Lichtverschattung darf kein Problem darstellen. Die Energieagentur kommt aufgrund dieser und weiterer Prüfkriterien zu dem Schluss, dass es auf Planegger Flur zwei geeignete Standorte gibt, die Fläche für je zwei Windräder bieten.

Eigentümer im Westen aufgeschlossen

Im Westen des Gemeindegebietes im Planegger Holz am südlichen Ende der Dickwiese könnten zwei WEA entstehen. Eine dritte wäre nördlich der Dickweise denkbar. Der Standort liegt allerdings auf Germeringer Flur. Südlich des Ortsgebietes bietet sich eine Potenzialfläche in Forst Kasten an. Ein Standort liegt nördlich des Forsthauses Kasten, im Winkel zwischen Ober Stockdorfer Geräumt und Klaußner Geräumt. Der andere etwas weiter nördlich zwischen Neurieder Geräumt und Klaußner Geräumt. Für beide Standorte in Forst Kasten, so Bürgermeister Hermann Nafziger im Pressegespräch, „besteht de facto Baurecht“. Allerdings rechnet er mit langwierigen Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, der Heiliggeistspital-Stiftung München. „Die Gespräche werden nicht einfach.“ Schneller könnte es im Westen bei der Dickwiese gehen, denn der dortige Eigentümer ist laut Nafziger „selbst ein großer Freund der Windenergie und wäre offen dafür“.

Beide Potenzialflächen waren dem Regionalen Planungsverband (RPV) vorgemeldet worden und werden jetzt bestätigt. Dieser dringt darauf, dass die Kommunen im Großraum München Vorrangflächen für Windkraft ausweisen, um den Vorgaben im Wind-an-Land-Gesetz gerecht zu werden. Bis Ende 2026 müssen in Bayern mindestens 1,1 Prozent der Fläche einer Region und bis Ende 2032 dann 1,8 Prozent für Windkraft zur Verfügung gestellt werden. Weisen Kommunen keine Vorranggebiete aus, können Investoren privilegiert Anlagen dort platzieren, wo sie ein Grundstück finden und die Vorgaben einhalten. Das möchte Planegg vermeiden.

Bis zu 251 Meter hoch

Als ideal werden Anlagen angesehen mit einer Leistung von fünf bis sechs Megawatt, die eine Höhe zwischen 246 und 251 Meter haben. Die Nabe befindet sich auf 166 bis 169 Meter Höhe, Rotor und Rotorenblätter haben einen Durchmesser zwischen 160 und 163 Meter. Die Kosten schätzt Nafziger auf 5 bis 7 Millionen Euro pro WEA. Der Ertrag an beiden Standorten wird bei diesem Typ auf 13,4 bis 14 Gigawattstunden pro Jahr und Windrad geschätzt. Nafziger: „Es wird wirklich etwas bringen.“ Zum Vergleich: Der Planegger Stromverbrauch liegt etwa bei jährlich 98 Gigawattstunden.

Offen sei, so Bürgermeister Nafziger, ob die Gemeinde die WEA betreiben werden. „Das muss nicht zwingend sein.“ Einig seien sich die Gemeinderäte in ihrem Wunsch, die WEA im Bürgermodell zu realisieren. Um diese mit ins Boot zu holen, wird die Standortanalyse nach der Sommerpause im Kupferhaus öffentlich vorgestellt. Weil die Genehmigungsprozesse langwierig sind, dürften mindestens fünf Jahre vergehen, bis sich die Windräder drehen.