Machbarkeitsstudie zu Erdbecken-Wärmespeicher im Martinsrieder Feld

von Nicole Kalenda

Planegg ist bereit, die Machbarkeitsstudie zu einem Erdbecken-Wärmespeicher im Martinsrieder Feld zu ermöglichen – aber nicht um jeden Preis. Bürgermeister Hermann Nafziger sieht die Gemeinde „unter Druck gesetzt“. Er sagt: „Planegg ist nicht der Buhmann.“

Planegg – Die Gemeinde Gräfelfing möchte untersuchen lassen, ob die 5,84 Hektar große Kiesgrube im Martinsrieder Feld geeignet ist, Europas größter Erdbeckenwärmespeicher zu werden. Die Antragsteller, die Gräfelfinger Grünen und die Planegger grüne Gruppe 21, wollten im vergangenen Jahr ein interkommunales Projekt initiieren. Die Gemeinde Planegg nahm vergangenen Oktober davon Abstand, „aber wir haben gesagt, dass wir den Gräfelfinger keinen Stein in den Weg legen wollen“, so Nafziger.

Der Gemeinderat erklärte sich bereit, sollte die Nachbargemeinde alleine weitermachen wollen, einen mit dem Eigentümer der Grube, der Bernhard Glück Kies-Sand-Hartsteinsplitt GmbH, geschlossenen privatrechtlichen Vertrag für die Dauer der Machbarkeitsstudie auszusetzen. Dieser besagt, dass Glück Strafzahlungen leisten muss, sollte die Grube nicht innerhalb von fünf Jahren nach Abbaubeginn verfüllt sein. „Uns wurde gesagt, dass zwei Jahre vollkommen für die Machbarkeitsstudie genügen“, sagt Nafziger.

Auf Startschuss aus Gräfelfing gewartet

Als Gräfelfing Ende November beschloss, die erste Stufe der Studie alleine in Auftrag zu geben, „war das für mich kein Automatismus. Ich habe auf eine Beauftragung aus Gräfelfing gewartet. Ich gehe doch nicht in Vorleistung.“ Das offizielle Schreiben kam schließlich vor einigen Wochen, und Nafziger wandte sich an Glück. Doch die Gräfelfinger Firma war nicht bereit, auf das Angebot einzugehen, die Auflagenfrist zur Wiederverfüllung für zwei Jahre auszusetzen. Geschäftsführer Markus Wahl sagte im Merkur-Gespräch: „Ich brauche ein bisschen mehr Zeit.“ Tatsächlich wollte Glück laut Nafziger vier Jahre und dazu den Wegfall der Konventionalstrafe. In nicht öffentlicher Sitzung lehnte der Planegger Gemeinderat Ende April den Wegfall der Vertragsstrafe einstimmig ab, die Vier-Jahres-Frist mit 21:1 und Nafzigers Kompromissvorschlag, drei Jahre zu gewähren, mit 13:9. Der bestehende Beschluss wurde mit 21:1 bestätigt. „Wir sind keine Blockierer. Wir haben klar gesagt, zwei Jahre geben wir, und das tun wir. Ab dem Moment, in dem Glück zusagt.“

„Wir haben den Vertrag für unsere Bürger ausgehandelt. Wenn wir Glück vertraglich gewähren, was er wünscht, geben wir alles, was wir erreicht haben, aus der Hand“, sagt Nafziger. Er habe Gräfelfing und Glück über die Entscheidung des Gemeinderats informiert. „Die beiden müssen jetzt miteinander kommunizieren, wie wichtig ihnen das Projekt ist.“