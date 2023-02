Planegg kauft Heide-Volm

23 Monate nach Verhandlungsbeginn

Von Nicole Kalenda schließen

Die zähen Verhandlungen haben ein Ende gefunden: Planegg hat das Heide-Volm-Grundstück gekauft. Dazu die Pension Elisabeth. 30 000 Quadratmeter gehören der Gemeinde nun östlich des Bahnhofs. Die Entwicklung des seit Jahren angedachten Quartiers kann losgehen.

Planegg – Bürgermeister Hermann Nafziger und Daniela Heide setzten am Montag nach 23 Monaten Verhandlungen beim Notar ihre Unterschrift unter den Kaufvertrag über das Heide-Volm-Areal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Auch wie oft die Gemeinde ihr Angebot hatte nachbessern müssen bis zum Zuschlag, bleibt offen. Der Gemeinderat hatte den Vertragsentwurf Ende Januar nicht öffentlich mit 21:2 Stimmen abgesegnet.

Auch Pension Elisabeth erworben

Es ist der zweite Grundstückskauf innerhalb eines Monats: Am 8. Februar hatte die Gemeinde bereits die Pension Elisabeth an der Hofmark- Ecke Germeringer Straße erworben. Auch hier ist der Kaufpreis ein Geheimnis. Im Planegger Haushalt stehen heuer – dank Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 82,8 Millionen Euro in 2022 – insgesamt 43,2 Millionen Euro für Grunderwerb. In einem Pressegespräch am Montag betonte Nafziger, dass die Summe für alle Immobilienkäufe in 2023 gedacht sei. „Wir haben noch mehrere Pfeile im Köcher.“

Die Tochter des Wirtepaares Georg und Renate Heide, Daniela Heide, die als Geschäftsführerin der HRE Grundbesitz GmbH & Co. KG beim Notar unterschrieben hatte, blieb der zurückhaltenden Linie der Familie Heide treu und dem Pressetermin im Rathaus fern. In einer gemeinsamen Erklärung lässt sie sich zitieren: „Die langen und intensiven Verhandlungen sind so schlussendlich zu einem für beide Seiten sehr guten Abschluss gekommen.“

Vorsichtshalber Vorkaufssatzung erlassen

Am 25. März 2021 erfuhr Nafziger von der Absicht der Familie Heide, sich von dem seit 1940 in Familienbesitz befindlichen Wirtshaus Heide-Volm samt Biergarten zu trennen. Der Abriss des Festsaals war gerade in vollem Gange. Am selben Abend informierte er den Gemeinderat, der beschloss, eine Vorkaufssatzung zu erlassen, die in weniger als einer Woche verabschiedet wurde. Damit hatte sich die Gemeinde das Recht gesichert, sollten sich Heides mit einem Investor einig werden, zu den Konditionen des Kaufvertrags den Grund zu erwerben. Letztlich kam die Satzung nicht zur Anwendung, Gemeinde und Heides wurden sich in einem mühsamen Prozess einig. „Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit“, so Nafziger am Dienstag. Etliche Investoren seien im Rathaus vorstellig geworden, um das mögliche Baurecht abzuklopfen. „Teilweise waren das Vorstellungen, die uns schockiert haben.“ Im vergangenen Herbst sei es dann bei den Gesprächen mit Heides zu einem Durchbruch gekommen.

Der Kauf des Heide-Volm und der Pension Elisabeth sorgt für komplett andere Voraussetzung bei der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes, die seit langen Jahren Thema ist. Die Gemeinde konnte bereits in der Vergangenheit parallel zu den Gleisen rund 14 000 Quadratmeter erwerben, die im Süden auf Höhe des Heide-Grundstücks anfangen und sich bis zur Germeringer Straße ziehen. Das Heide-Areal misst rund 13 500 Quadratmeter, die Pension Elisabeth 2248. Damit sind knapp 30 000 Quadratmeter neu zu entwickeln. „Mir würde vorschweben, dass wir im Laufe des Jahres den Aufstellungsbeschluss fassen und das Bebauungsplanverfahren einleiten“, sagte Nafziger. „Für die Entwicklung Planeggs ist das Heide-Volm-Areal von elementarer Bedeutung. Wir haben nun die einmalige Chance, hier ein Quartier zu entwickeln, dass auf die Bedürfnisse der Gemeinde abgestimmt ist.“ Auch der Kauf der Pension Elisabeth ist wichtig, denn dadurch ist überhaupt erst eine verkehrliche Erschließung von Norden her möglich. Nafziger: „Eine besondere Herausforderung wird sein, ein verträgliches Verkehrskonzept umzusetzen.“

Hauptsächlich Wohnungen

Zunächst muss sich der Gemeinderat einigen, was er will, und klären, inwiefern die Ergebnisse dreier städtebaulicher Wettbewerbe zwischen 2010 und 2018 noch verwertbar sind. „Wir haben jetzt eine ganz andere Ausgangslage“, so Nafziger. Klar ist, dass auf den drei Hektar hauptsächlich Wohnungen entstehen sollen. „Es entscheidet immer der Gemeinderat, wie stark nachverdichtet werden soll“, so Stephanie Meyer, zuständig für Ortsentwicklung im Bauamt. Ein großer Vorteil der Gemeinde als Eigentümer sei, dass sozialgebundener Wohnungsbau ohne zeitliche Befristung möglich sei. Eine Gemeinderatsklausur zum Bahnhofsumfeld ist geplant. Hermann Nafziger: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass etwas Verträgliches entsteht. Ich möchte nicht ein Quartier wie in Freiham, wo ein Quader neben dem anderen steht.“