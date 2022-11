Planegg möchte Pension Elisabeth erwerben

Von: Nicole Kalenda

Die Gespräche laufen: Bürgermeister Hermann Nafziger möchte die Pension Elisabeth am liebsten erwerben, ohne das Vorkaufsrecht ausüben zu müssen. © Dagmar Rutt

Planegg sichert sich das Vorkaufsrecht für das Grundstück der Pension Elisabeth. Für die Gemeinde ist es ein Glücksfall, dass die 2248 Quadratmeter verkauft werden sollen. Sie braucht einen Teil davon für die Erschließung des künftigen Bahnhofsumfeldes Nord.

Planegg – Der Planegger Gemeinderat hat am Montag in einer eilends anberaumten Sitzung einstimmig eine Vorkaufsrechtssatzung für das Grundstück Flurnummer 516/2 beschlossen. Dort, an der Hofmarkstraße 13, ist seit Jahrzehnten die Pension Elisabeth zu Hause.

Sicherung der Planungshoheit

Die Fläche, die im Westen vom Bahnweg und im Norden von der Germeringer Straße begrenzt wird, steht seit Kurzem zum Verkauf. Als die Gemeindeverwaltung davon erfuhr, wurde sie sofort aktiv. Am vergangenen Mittwoch informierte Bürgermeister Hermann Nafziger die Gemeinderäte bei einem informellen Treffen im Rathaus – informell deswegen, weil die Zeit für eine offizielle Ladung zu einer nicht öffentlichen Sitzung zu knapp war. Am Montag kam das Gremium nun zusammen, um die in der Zwischenzeit erarbeitete Vorkaufsrechtssatzung abzusegnen. Sie dient als Sicherungsmittel der Planungshoheit. Nach Baugesetzbuch hat eine Gemeinde die Möglichkeit, ein Vorkaufsrecht für bestimmte Flächen zu beanspruchen, um eine geordnete städtebaulichen Entwicklung zu gewährleisten. Werden sich die Eigentümer der Hofmarkstraße 13 mit einem Käufer einig, kann die Gemeinde nun zu den Konditionen des Kaufvertrags den Grund erwerben. Parallel laufen Gespräche mit den Eigentümern. „Die Vorkaufssatzung ist eine Notbremse“, sagte Nafziger im Merkur-Gespräch. „Ich bin immer dafür, mich mit dem Eigentümer an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln.“ Zurzeit befinde man sich in der Phase der Preisfindung.

Die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes ist ein Großprojekt, das die Gemeinde Planegg noch Jahre beschäftigen wird. In den vergangenen Jahren erwarb sie den Grund auf der Nordseite des Bahnhofsvorplatzes, 2007 etwa den inzwischen abgerissenen Gasthof zur Eiche. 2020 hatte sie knapp 5 Millionen Euro für Grundstückskäufe ausgegeben. Auf der Nordseite des Bahnhofs soll vornehmlich Wohnraum entstehen, 50 bis 60 Wohnungen könnten dort Platz finden, verteilt auf 1800 Quadratmeter Geschossfläche in den Gebäuden direkt am Bahnhofsvorplatz und 4000 Quadratmeter nördlich davon bis zur Germeringer Straße, so zumindest der Stand von Anfang 2020.

Bahnweg ertüchtigen

„In jedem Fall ist es wichtig, dass die Wohnbebauung von hinten erschlossen werden kann“, so Nafziger. Dafür infrage kommt nur der relativ schmale Bahnweg, der in die Germeringer Straße mündet. Um ihn zu ertüchtigen, sind Teilflächen des jetzt zum Verkauf stehenden Grundstücks nötig, denn an der Germeringer Straße, die zu den am stärksten frequentierten Straßen im Landkreis zählt, muss in Fahrtrichtung Westen eine Linksabbiegerspur geschaffen werden, um den Verkehr weiter fließen zu lassen. „Es ist nicht gedacht, da oben eine Riesenzufahrtsstraße zu bauen. Es geht nur darum, dass die künftigen Wohnungen erschlossen werden“, erläuterte Bauamtsmitarbeiterin Margit Eusemann am Montag im Gemeinderat. Zudem bliebe noch Platz, um kostengünstigen Wohnraum zu schaffen und eine Ausgleichsfläche für die Blauflügelige Ödlandschrecke anzulegen, die in Bahnhofsumgebung gesichtet wurde.

„Wenn wir den Kauf vollziehen, ist das eine sehr große Belastung für unseren Haushalt. Sollte es dazu kommen, sollte das Thema Schulden nicht ausgeschlossen werden“, sagte Peter von Schall-Riaucour (PP&M). Er wolle nicht, dass als Folge bei anderen sinnvollen Projekten gespart werde. Von Schall-Riaucour bezog sich nicht allein auf die Hofmarkstraße 13, sondern auch auf das 1,3 Hektar große Heide-Volm-Areal im Süden des Bahnhofs, das die Eigentümerfamilie Heide veräußern möchte. Hier beschloss der Gemeinderat bereits im Frühjahr 2021 eine Vorkaufsrechtssatzung. Seitdem laufen die Gespräche. Von Schall-Riaucour: „Wir haben da zwei große Pfunde in der Hand.“

Grundsätzlich begrüßten die Fraktionen das Bemühen, das Grundstück der Pension Elisabeth zu erwerben. Mit Verweis auf die Inflation erklärte Hannah Betz (Grüne): „Die Gemeinde hat einen Lauf, hat viele Einnahmen. Das Grundstück bietet die Möglichkeit, unser Vermögen zu sichern.“ Und Fritz Haugg (FDP) erklärte: „Es war immer der Wunsch der Gemeinde, dass das Gebiet Bahnhof Nord von der Germeringer Straße erschlossen wird.“