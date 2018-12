Neue Bushaltestelle eingeweiht

Das Wartehäuschen fehlt noch, doch die Busse halten schon seit vergangener Woche dort, wo bis zu diesem Sommer noch der Gasthof zur Eiche stand.

Planegg – Nach dem Abriss des Gasthofs begannen die mit rund 300 000 Euro veranschlagten Arbeiten an der neuen Haltestelle auf der Ostseite des Bahnhofs mit drei parallel angeordneten Einstiegkanten. Am Mittwoch weihten sie Bürgermeister Heinrich Hofmann, 2. Bürgermeister Peter Heizer sowie Vertreter der Gemeindeverwaltung und des ADFC gemeinsam mit der MVG-Leihradstation am Bahnhof ein. Platz ist für die Busse 258, 265, 266, 966 und 967. Der 968er, der von Planegg über Krailling und Stockdorf nach Gauting fährt, behält seine Haltestelle auf der Westseite des Bahnhofs.

Das Gelände, auf dem einst der Gasthof zur Eiche stand, wurde abgetragen. Die Böschung, die dabei am nördlichen Ende entstand, soll sich im kommenden Jahr in eine Wildblumenwiese verwandeln, 50 Wildrosensträucher sind bereits gepflanzt. Die Einsaat des Restes erfolgt im Frühjahr. „Wir haben ein ideales Substrat mit nährstoffarmem Kiesboden“, sagt Richard Richter, Leiter des Bau- und Umweltamtes. Die naturnahe Gestaltung soll die Artenvielfalt fördern und zur Nachahmung im eigenen Garten anregen. Richter: „Das ist eine sehr exponierte Stelle, an der viele Menschen vorbeikommen.“

Zwischen Bushaltestelle und Bahnhof auf dem P&R-Parkplatz oberhalb der Böschung befindet sich die neue MVG-Leihradstation. Am Dienstag wurden die ersten vier Räder angeliefert, Platz ist für 15.