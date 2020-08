Planegg: Radtour zum Dachauer Schloss

Überdurchschnittlich viele Deutsche verbringen heuer coronabedingt ihren Urlaub zu Hause. Auch vor der eigenen Haustür kann man viel Neues entdecken. Wir stellen Radtouren vor, die ihren Ausgangspunkt im Würmtal haben.

Planegg – Radfahren an der Würm ist nichts Neues, führt doch die Hauptfahrradroute zwischen Dachau und dem Starnberger See mitten durch das Würmtal. An schönen Wochenenden zieht sich der Strom der Radler durch die Stefanusstraße in Gräfelfing und die Georgenstraße in Planegg. Ob Familien oder Rennradfahrer: Die meisten sind in Richtung Süden unterwegs. Doch eine Tour nach Norden lohnt durchaus, vorbei an Kanälen, Wehren und Mühlen bis hin zum Dachauer Schloss.

Auf Gräfelfings längster Ortsstraße

Die Würmtaler Radkilometer entlang der Würm spart man sich. Stattdessen schiebt man vom Startpunkt am Planegger Bahnhofsvorplatz sein Rad erst einmal durch die Unterführung auf die Westseite. Auf der Kreuzwinkelstraße geht es quer über die M21 an der Waldkirche vorbei zu Dreivierteln durch den Kreisverkehr in die Jörg-Tömlinger-Straße. Die mündet an der Ortsgrenze in Gräfelfings längste Gemeindestraße, die Maria-Eich-Straße. Nach etwa zwei Kilometern biegt man in die Sämannstraße ab und kommt durchs Asamquartier. Vorbei an den Häusern im sogenannten „alpenländischen Heimatschutzstil“, die als homogenes Ensemble in den 30er Jahren entstanden, führt die Route durch den Gstallerweg auf Münchner Grund. Dort stößt man wenige Meter südlich der Bodenseestraße erstmals auf die Würm, der man bis Karlsfeld folgt.

Würm speist Kanäle

Neben der Isar ist die rund 35 Kilometer lange Würm, die bei Dachau in die Amper mündet, der zweite Fluss, der die gesamte Landeshauptstadt durchzieht. Die Würm speist Teile des Nymphenburger Kanalsystems: In Pasing wird Würmwasser abgeleitet, das unter anderem im Schlosspark Nymphenburg, dem Nymphenburger Kanal und auch dem Olympiasee landet. In Allach geht ein Großteil des Würmwassers in den Schleißheimer Kanal.

Auch den kleinen See von Schloss Blutenburg, an dem die Tour vorbeiführt, versorgt die Würm mit Wasser. Auf ihrem Weg nach Dachau umfließt sie das spätgotische Bauwerk mit dazugehöriger Schlosskapelle, das heute die Internationale Jugendbibliothek beherbergt.

Vorbei an Auwaldresten

Weiter geht’s immer in Würmnähe durch Ober- und Untermenzing, überwiegend auf kleinen, asphaltierten Straßen bis zum Biergarten Inselmühle an der Von-Kahr-Straße und am Parkfriedhof Untermenzing entlang nach Allach. Grünflächen, Spiel- und Sportanlagen, Äcker, Auwaldreste und Überschwemmungsgebiete säumen die Radroute, die direkt am Biergarten der Schießstätte Allach und dem S-Bahnhof Karlsfeld vorbeiführt. Während auf Bahnhofshöhe die inzwischen unterirdische Würm unter den Gleisen durch nach Nordosten fließt, bleibt man selbst auf der Westseite der Schienen. Die Würm sieht man nicht mehr, dafür überquert man in Dachau die Amper.

Danach wird es steil. Der rund 40 Höhenmeter umfassende Schlussanstieg durch die Altstadt stellt die einzige nennenswerte Steigung der 23 Kilometer langen Tour dar. Oben angekommen, kann man vom barock geprägten Hofgarten aus an klaren Tagen die Alpen sehen.

Das Schloss geht auf eine hochmittelalterliche Burg der Grafen von Dachau zurück. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde es zu einer mächtigen Vierflügelanlage ausgebaut, wovon nur noch ein Flügel steht. Aus dieser Zeit stammt die Renaissance-Holzdecke im Festsaal, die laut Bayerischer Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen „als eine der bedeutendsten in Süddeutschland gilt“.

Wer den Rückweg scheut, steigt am Bahnhof Dachau in die S2 ein. Es empfiehlt sich, in Untermenzing auszusteigen und von dort entweder an der Würm entlang nach Hause zu radeln oder zumindest bis zum Pasinger Bahnhof. Das erspart das Umsteigen in Laim oder an der Hirschgarten-Station.

Der Track zur Tour findet sich hier.