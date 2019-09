Planegg setzt weiter auf Wildblumen

Der fünfte Zehn-Kilo-Sack ist zur Hälfte leer. Ein sechster wartet unangetastet im Planegger Umweltamt. Noch bis 27. September verschenkt die Gemeinde gebietsheimisches Saatgut an ihre Bürger. Der Erfolg der Aktion hat die Initiatoren überrascht. Sie wird im Frühling fortgesetzt.

Planegg– „Ich habe nicht gedacht, dass es so einschlägt“, sagt Richard Richter, Leiter des Bau- und Umweltamtes und promovierter Biologe. Im März dieses Jahres, als sich gerade 29,9 Prozent der Wahlberechtigten in Planegg für das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ ausgesprochen hatten, beschloss der Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr des Planegger Gemeinderates, kostenlos Samenmischungen für Blumenwiesen auszugeben. Die Mitglieder gaben dem Vorschlag Richters Vorrang vor dem Wunsch der FDP-Fraktion, den Schwung des Volksbegehrens für einen Wettbewerb zu nutzen. Richters Argument damals: Mit einem Wettbewerb erreiche man nur Gartenbesitzer, die ihre Gärten ohnehin naturnah bewirtschafteten.

Die ersten beiden Säcke reichten genau eine Woche lang. Dann war die Mischung aus 39 Wildblumen- sowie acht Gräserarten, zur besseren Sichtbarkeit mit Maisschrot versetzt, weg. 80 Bürger hatten im Umweltamt vorbeigeschaut und nach einer Beratung eigens für ihren Bedarf abgefüllte Tütchen mitgenommen, dazu Merkblätter zur Anlage und Pflege einer Wildblumenwiese. Auch aus den Nachbargemeinden kamen Gartenbesitzer, die allerdings abgewiesen wurden mit dem Hinweis, in den dortigen Rathäusern vorstellig zu werden.

Pro Quadratmeter werden 20 Gramm benötigt

Als Nachschub organisiert war, ging die Abholerei weiter. Inzwischen wird die dritte 20-Kilo-Lieferung portioniert. „Der Aufwand ist nicht gering, aber wir haben den direkten Erfolg, dass Rasenflächen in Blumenwiesen umgewandelt werden“, sagt Richter. Pro Quadratmeter werden 20 Gramm benötigt. An über 200 Bürger hat das Umweltamt inzwischen Saatgut für mehr als 2200 Quadratmeter ausgegeben. Nach der Sommerpause wurden an den beiden ersten Werktagen im September wieder jeweils vier Bürger vorstellig.

Wer jetzt noch alles vorbereiten möchte, um im kommenden Jahr eine Blumenwiese genießen zu können, sollte sich nicht viel Zeit lassen, die Grassoden abzutragen und ein offenes Saatbettherzustellen. Bei strengem Nachtfrost sterben die Keimlinge ab. Die jungen Pflanzen müssen vorher genug Energie in den Wurzeln gespeichert haben, um im Frühjahr austreiben zu können.

Im ersten Jahr muss einmal gemäht werden

Richter bekommt inzwischen öfter Fotos per E-Mail geschickt, die blühende Wiesen zeigen. Dabei besteht die Mischung überwiegend aus zwei- oder mehrjährigen Kräutern. „Die Wiesen werden nächstes Jahr ganz anders ausschauen“, sagt er. Doch auch heuer freuten sich die Gartenbesitzer schon über mehr Insekten. Wildbienen und Schmetterlinge seien sofort da, so Richter, der sich im Garten des gemeindeeigenen Kinderhauses Josefstift vom Erfolg der Samenmischung überzeugen konnte. Auch dort säte man die Mischung aus. Inzwischen ist die Wiese freilich abgemäht. Das muss im ersten Jahr einmal, in den Folgejahren zweimal passieren.

„Wir machen schon weiter“, sagt Richter mit Blick auf 2020. Er erwartet, dass der Andrang abnehmen wird. „Das war die erste Euphorie nach dem Volksbegehren. Wir werden sehen, ob die Sensibilisierung anhält.“ So sehr ihn der Enthusiasmus der Gartenbesitzer freut, fiel Richter doch auf, dass größtenteils ältere Menschen im Umweltamt vorbeischauten. „Jüngere gar nicht, wenige Mittelalte“, so Richter, seien unter den Besuchern gewesen. Er stellt fest, dass neben all der Begeisterung auch eine gegenläufige Bewegung auszumachen ist. „Bei manchen Leuten, gefühlt sind es Jüngere, ist das Insektensterben überhaupt nicht angekommen. Die verwandeln ihre Vorgärten in Steinwüsten mit zwei Alibikoniferen im Topf.“

Von Anfang an ein Erfolg: die Saatgut-Aktion der Gemeinde Planegg.