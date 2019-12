Trauer um Alfred Pfeiffer

Alfred Pfeiffer ist gestorben. Der Planegger Altbürgermeister und Ehrenbürger (90) erholte sich nicht mehr von den Folgen eines Sturzes. Die Gemeinde verliert mit ihm einen der prägendsten Politiker der Nachkriegszeit, der SPD-Ortsverein ein Mitglied, das aus tiefster Überzeugung sozialdemokratisch dachte und wirkte.

Planegg– Für seine Freunde war er nur der „Fredi“ oder der „Pfeiffer Fredi“. Alfred Pfeiffer wurde 1929 in Planegg geboren. „Er war durch und durch Planegger und wollte einfach etwas für seine Gemeinde tun“, sagt die ehemalige SPD-Gemeinderätin Anni Steigenberger, eine langjährige Weggefährtin in der Kommunalpolitik. Pfeiffer überzeugte sie, 1990 für den Gemeinderat zu kandidieren. Er selbst wurde damals zum 1. Bürgermeister gewählt, sechs Jahre später durfte er aus Altersgründen nicht mehr antreten. In der Chronik zum 100-jährigen Jubiläum des SPD-Ortsvereins 2006 heißt es, unter Bürgermeister Pfeiffer „erlebt Planegg eine goldene Zeit“.

57 Wohnungen für Einheimische werden errichtet, dazu das neue, blaue Rathaus. Die ehemalige Hauer-Villa wird zum Kinderhort umgebaut, das Alte Rathaus nach umfangreichen Sanierungen das Zuhause der Musikschule Planegg-Krailling. In Martinsried entsteht der Kindergarten „Spielkiste“, dazu die Grundschule und der Hort. „Der Wohnungsbau war ihm sehr wichtig. Er hat immer gesagt: Wir brauchen Wohnungen, wir müssen Wohnungen bauen“, so Steigenberger. Zu seinen größten Verdienste dürfte auch die Verhinderung einer Mülldeponie und einer Bauschuttrecycling-Anlage zählen.

1956 erstmals in den Gemeinderat gewählt

Pfeiffers Karriere als Lokalpolitiker begann früh. 1949 trat er in die SPD ein, 1956 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt. Bis 2014 und damit insgesamt 58 Jahre blieb er Mitglied, unterbrochen nur von seiner Zeit als Bürgermeister. 2014, nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat, wurde er gemeinsam mit seinem Vorgänger im Bürgermeisteramt, Günther Schuppler (CSU), zum Ehrenbürger ernannt. Peter Heizer, der unter Pfeiffer 3. Bürgermeister war, und nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeisterin Annemarie Detsch als 2. Bürgermeister die Geschäfte führte, sagte: „Das in dich gesetzte große Vertrauen und deine große Beliebtheit haben ihren Ursprung in nahezu allen Lebensbereichen.“ Landrat Christoph Göbel nannte ihn wie auch Schuppler ein Vorbild für jüngere Politiker.

Sein Herz gehörte den Vereinen

Pfeiffer, der bis zum Rentenalter als Vermessungstechniker bei der Bundesbahn arbeitete, engagierte sich nicht nur in der Kommunalpolitik. Sein Herz gehörte den Vereinen. Ob SV Planegg-Krailling, VdK, Männergesangsverein oder die Trachtler: „Jeder dieser Vereine ist für ihn ein Teil seiner Gemeinde Planegg gewesen“, sagt seine Tochter Astrid Pfeiffer. Mit zehn wurde Pfeiffer SVP-Mitglied. „Er war ein guter Fußballer, wirklich stark als Stürmer“, sagt Maximilian Häringer. Häringer folgte Pfeiffer an der Spitze des Vereins nach, als dieser nach 16 Jahren nicht mehr zur Wahl antrat. „Wir haben keinen stärkeren Präsidenten gehabt“, sagt Häringer, der Pfeiffer freundschaftlich verbunden war. Wenn Pfeiffer in den vergangenen Jahren als Zuschauer zu den Heimspielen kam, brachte Häringer ihn oft nach Hause. „Er war bis zum Schluss dabei“, sagt er.

Alfred Pfeiffer verstarb am Donnerstag in einer Münchner Klinik. Er hinterlässt seine Frau Ingrid (80), die Töchter Astrid und Daniela sowie Enkelin Lisa. Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 27. Dezember, in St. Elisabeth in Planegg statt, die Beerdigung ist für 14 Uhr auf dem Planegger Friedhof angesetzt.