Planegg: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenprall

Unfall an Kreuzung

von Nicole Kalenda

Zwei Personen sind am Sonntagvormittag nach einem Unfall an der Kreuzung Münchner Straße/Röntgenstraße in Planegg mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Kreuzungsbereich war knapp zwei Stunden lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt.