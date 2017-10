Regierungspräsidentin ehrt Planegger Feuerwehrmann 

Die höchste Auszeichnung, die der Freistaat Bayern für den besonderen Einsatz um das Feuerwehrwesen zu vergeben hat, wurde jetzt einem Planegger zuteil: Walter Probst.

Planegg – Walter Probst brennt für die Feuerwehr. 30 Stunden und mehr ist der Planegger jede Woche im Einsatz – ehrenamtlich, wohlgemerkt. Ob Hochwasser, Gefahrgut oder Flüchtlingswelle, auf Probst ist Verlass. Und wenn es gilt, die Jugend auszubilden, ist der 53-Jährige ebenfalls vorne dabei. Für seinen Einsatz bekam der Kreisbrandinspektor jetzt die höchste Auszeichnung, die der Freistaat Bayern für den besonderen Einsatz um das Feuerwehrwesen und bei der Bekämpfung von Bränden sowie sonstigen Notständen zu vergeben hat: Im Schloss Herrenchiemsee überreichte ihm Regierungspräsidentin Brigitta Brunner das Steckkreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens.

„Das ist eine besondere Ehre“, weiß Probst. Schließlich finde die Verleihung nur alle zwei Jahre statt. Außer ihm wurden nur zwölf weitere Oberbayern ausgezeichnet. Diese waren ihm freilich großteils bekannt. „Man kennt sich von Dienstversammlungen und Tagungen.“ Aber: „Es hängt nicht am Dienstgrad, sondern an der Leistung“, sagt er. Das ist ihm wichtig. Dass es diese Auszeichnung nicht so einfach gibt, machte auch die Lobeshymne der Regierungspräsidentin deutlich.

Seit seinem 14. Lebensjahr ist Probst bei der Planegger Feuerwehr. Seit 2004 ist er als Kreisbrandinspektor tätig. Er eilt nicht nur bei Katastrophen und großen Schadensfällen zum Einsatz. „Ich rücke auch zur Beseitigung ganz normaler Ölspuren mit der Feuerwehr Planegg aus“, sagt er. Eigentlich ist Probst Dachdecker und Spenglermeister. „Ich habe nebenbei eine Dachdeckerei“, formuliert er es selbst scherzhaft. Doch wenn ein Hochwasser droht, rückt er auch mal länger als einen Tag aus. Wenn es wie 2015 die Flüchtlingswelle erfordert, für 900 Menschen eine Notunterkunft aufzubauen und eine Woche lang zu leiten, dann macht er das.

„Bei zahlreichen Gefahrguteinsätzen hat sich Herr Probst als umsichtiger und besonnener Einsatzleiter bewährt“, sagte die Regierungspräsidentin in ihrer Laudatio. Wenn er aufgrund einer Katastrophe oder eines Großschadensfalles alarmiert werde, habe er als Kreisbrandinspektor das Recht, sofort die Einsatzleitung zu übernehmen, erklärt Probst. „Das kommt auch immer wieder vor.“ Die Einsätze sind das eine. Probst steckt aber auch viel Zeit und Energie in die Ausbildung seiner Kameraden. Das vergaß auch Regierungspräsidentin Brigitta Brunner nicht zu erwähnen.

Für Walter Probst ist das Feuerwehrsteckkreuz nicht die erste Auszeichnung. Er hat bereits das Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber. Doch für Ehrungen investiert der Planegger nicht 30 Stunden pro Woche plus Einsätze in sein Ehrenamt. Er ist einfach mit Leib und Seele Feuerwehrmann.