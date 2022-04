Planegger Maibaum aus dem Wald geholt

Von: Nicole Kalenda

Mit Musik ging‘s im Planegger Gutshof an die Arbeit. © Michael Schönwälder

Die Arbeit hat begonnen: Die Mitglieder des Planegger Trachtenvereins D’Almarösler haben den Maibaum aus dem Wald bei Frohnloh geholt.

Planegg - Im November vergangenen Jahres war er geschlagen worden, damals gespendet vom inzwischen verstorbenen Hubert Freiherr von Hirsch. Bis Karsamstag blieb die Fichte zum Trocknen liegen, dann holten sie der Almarösler-Vorsitzende Josef Stöckl und seine Mitstreiter mit dem Traktor ab. Morgens um 7 Uhr wurde sie aufgeladen, ab 8 Uhr ging es mit 15 Stundenkilometern zum Planegger Gutshof. Dort schoben die Helfer den Baum unters Dach und legten ihn auf Böcke. Nach einer Brotzeit ging’s los: Mit sieben Hobelmaschinen waren die Trachtler am Werk, bevor der Stamm geglättet wurde. Stefan Buza sorgte mit seiner Steirischen Harmonika für gute Laune.

Am Dienstag starten die Almarösler damit, den Baum weiß zu bemalen, später folgt die blaue Farbe. Am Samstag, 30. April, wird er zum Marktplatz transportiert und mit Schildern versehen. Das Maibaumaufstellen am Sonntag, 1. Mai, beginnt um 11 Uhr, sofern es die Corona-Maßnahmen zulassen. „Wie es ausschaut, gibt es keine Auflagen“, sagt Stöckl. Das Maibaumfest ist in zweifacher Hinsicht eine Premiere: Erstmals wird der Baum am neuen Standort neben der Tiefgaragenzufahrt aufgestellt. Dazu soll zum ersten Mal im 2020 von der Gemeinde angeschafften großen Veranstaltungszelt gefeiert werden. Coronabedingt wurde es bisher nur einmal zur TÜV-Abnahme aufgebaut.