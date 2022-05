Planegger Post nach Wasserschaden geschlossen

Von: Peter Seybold

Bis auf Weiteres geschlossen: Die Post in Planegg ist von einem massiven Wasserschaden betroffen. © dagmar rutt

Aufgrund eines Wassereinbruchs aus den oberen Stockwerken bleibt die Postbank-Filiale in der Planegger Bahnhofstraße noch mindestens bis Ende dieser Woche geschlossen. Auch die Automaten zum Beispiel zum Geldabheben sind aus Sicherheitsgründen abgestellt.

Planegg - Am vergangenen Sonntag sei Wasser aus den oberen Stockwerken in die Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 34 eingedrungen, teilte die Postbank auf Merkur-Anfrage mit. Davon sei die komplette Filiale betroffen gewesen. „Derzeit werden in enger Abstimmung zwischen Hausverwaltung und Fachleuten vor Ort Ursache und Umfang des Wasserschadens festgestellt“, sagt Sprecher Oliver Rittmaier.

Elektrik komplett abgestellt

Die Planegger Post und Postbank wird formell von der Postbank betrieben, bietet aber neben den Bankleistungen auch alle Leistungen der Deutschen Post an. Da die komplette Elektrik abgestellt wurde, funktionieren auch die Automaten bis auf Weiteres nicht. „Die Postfachanlage der Filiale ist ebenfalls vom Wasserschaden betroffen und kann derzeit nicht befüllt werden. Sendungen, die aktuell in den Fächern liegen, können aber wie gewohnt entnommen werden“, sagt Rittmaier. Während der Schließungszeit der Filiale stellt die Post weitere für die Fächer bestimmte Sendungen an die hinterlegte Adresse der Inhaber zu.

Möglichkeiten zum Geldabheben

Bis zur Wiedereröffnung in Planegg, deren Datum noch nicht feststeht, empfiehlt die Post, den nächstgelegenen Standort in der Unteren Bahnhofstraße 58 in Germering zu nutzen oder auf das Cashback-Verfahren vieler Supermärkte, Discounter und Drogerien zurückzugreifen. Mit dem Verfahren können Kunden kostenfrei bis zu 200 Euro abheben, wenn sie ihren Einkauf bargeldlos bezahlen. Im Würmtal würden dies unter anderem die Edeka-Märkte in der Planegger Bahnhofstraße 26 und der Gautinger Straße 51 in Krailling anbieten sowie der Norma in der Muggenthaler Straße 1 in Krailling. An allen Shell-Tankstellen wie in Pasing, Bodenseestraße 40, gebe es für Postbank-Kunden ebenfalls Möglichkeiten zum Geldabheben – auch ohne Tanken. Für Post-Dienstleistungen steht als nächste Option die Post-Agentur in der Gräfelfinger Bahnhofstraße bereit.

Interaktive Karte führt zur nächsten PostWiedereröffnung

Kunden der Planegger Post und Postbank können sich tagesaktuell unter www.postbank.de/filialen informieren, ob und wie die Filiale wieder geöffnet ist. Auf der Seite ist eine interaktive Karte abrufbar, die den Weg zur nächsten offenen Post zeigt. Auch Partner-Filialen wie Supermärkte sind hier sichtbar.