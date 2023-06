Platz für Kinder und Flüchtlinge

Von: Nicole Kalenda

Die Arbeiten laufen bereits: Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger vor der Pension Elisabeth. © Andreas Wenzel

Der Kauf der Pension Elisabeth entpuppt sich als Glücksgriff für die Gemeinde Planegg. Im Laufe des Sommers sollen dort eine Kindertagesstätte und ukrainische Geflüchtete einziehen – bis zum endgültigen Abriss.

Planegg – Die Pension Elisabeth erfährt künftig eine Doppelnutzung: als Kindertageseinrichtung und Flüchtlingsunterkunft. Das hat der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss des Planegger Gemeinderates am Donnerstag einstimmig beschlossen. Das Rathaus schätzt die Gesamtkosten für den Umbau auf 175 000 Euro. Bis Ende der Sommerferien soll alles über die Bühne gehen.

Als sich der Gemeinderat im vergangenen November das Vorkaufsrecht für das Grundstück Flurnummer 516/2 sicherte, wo jahrzehntelang die Pension Elisabeth zu Hause war, dachte er vor allem an die Erschließung des künftigen Bahnhofsumfeldes Nord. Denn das Grundstück Hofmarkstraße 13, das im Westen vom Bahnweg und im Norden von der Germeringer Straße begrenzt wird, wird gebraucht, um den relativ schmalen Bahnweg zu ertüchtigen, über den die Bewohner des künftigen Quartiers fahren sollen. Bis die Planungen für das insgesamt 30 000 Quadratmeter große Bahnhofsareal so weit gediehen sind, dass die Bagger anrollen können, werden Jahre vergehen. Die Zwischennutzung vor dem Abriss der Pension hilft der Gemeinde nun auf zwei Problemfeldern.

Trennung leicht möglich

Im Südteil des Anwesens kommt eine Kindertageseinrichtung unter, vorausgesetzt das Landratsamt nickt bei einer Begehung in der kommenden Woche die Umbaupläne ab. Ein privater Betreiber, der eine Kleinkinderbetreuung einrichten möchte, habe sich bereits gefunden, so Bürgermeister Hermann Nafziger. „Damit bringen wir wieder 15 Kinder unter.“ Wie berichtet, fehlen der Gemeinde fürs neue Kindergartenjahr Plätze in Krippen und Kindergärten. Mitte Mai waren es 118 gewesen, inzwischen konnte das Rathaus zusätzliches Personal gewinnen, sodass noch 60 Plätze benötigt werden. Mit der Einrichtung in dem Trakt der Pension Elisabeth, den zuletzt deren Eigentümer bewohnt hatten, ließe sich die Zahl nochmals reduzieren. „Ein sinnvolles Mosaiksteinchen im Bereich der Kinderbetreuung“, nannte Nafziger die geplante Kita, die im Erdgeschoss unterkommt. Die ehemalige Frühstücksküche wird in eine Garderobe umgebaut. Die Räume sind miteinander zu verbinden, Malerarbeiten notwendig, dazu die Verlegung eines unempfindlichen PU-Bodens. Ein Wasch-, WC- und Wickelraum kommt in einem bereits vorhandenen Bad unter. „Wir können die Terrassen wunderbar nutzen“, erläuterte Projektmanager Alexander Veit. Der Garten werde komplett umzäunt. Ehemalige Pensionszimmer im Obergeschoss sollen als Büro und zur Unterbringung zum Beispiel von FSJ-Kräften (Freiwilliges Soziales Jahr) genutzt werden.

„Die Gebäude kann man recht schön auftrennen“, erläuterte Veit. Eine Verbindung wird lediglich durch eine Brandschutztür im Keller bestehen. „Die Umbauarbeiten halten sich in Grenzen“, so Veit, der 100 000 Euro Kosten veranschlagt.

14 Zimmer für Geflüchtete

In der eigentlichen Pension im Norden des Grundstücks sollen aus der Ukraine Geflüchtete in 14 Zimmern unterkommen, die laut Bürgermeister Nafziger eine Mindestbelegung von Mutter plus ein Kind haben werden. Die neuen Bewohner kommen aus verschiedenen von der Gemeinde angemieteten Objekten, für die demnächst die Verträge auslaufen, sowie aus gemeindeeigenen Wohnungen, die dann wieder für Gemeindemitarbeiter zur Verfügung stünden.

An den Bädern wurde bereits gearbeitet. Einzelne Räume müssen umgestaltet werden, um eine Gemeinschaftsküche sowie einen Gemeinschaftsraum zu schaffen. Dieser wird mit Tischen und Sitzgelegenheiten wie Eckbänken aus der ebenfalls gerade erst von der Gemeinde erworbenen Großgaststätte Heide-Volm ausgestattet. Im Keller entstehen Lagermöglichkeiten für die Bewohner. Ein Großteil der Arbeiten erfolgt durch Handwerker des Betriebshofs. Kosten: 75 000 Euro.

„Besser hätten wir die Zwischennutzung nicht realisieren können“, sagte Peter von Schall-Riaucour (PP&M). Judith Grimme (Grüne) erklärte: „Die Mischung, die dort entsteht, ist ein großer Gewinn für unsere Gemeinde.“