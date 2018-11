Polizei ermittelt drei Verdächtige

Eine Anzeige der Gemeinde Planegg nach wiederholtem Vandalismus im Bereich des Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG) und daraus resultierende Ermittlungen der Polizei-Inspektion Planegg haben zum Erfolg geführt.

Planegg – Nach Angaben der Polizei traf bereits am Mittwoch, 31. Oktober, gegen 20.30 Uhr eine Streife der PI 46 eine Gruppe Jugendlicher bei der Holzhütte am FLG an. Die Beamten bemerkten frische Schmierschriften im Toilettenbereich, außen an der Hütte und am Skaterpark. Bei einer Absuche entdeckten die Polizisten einen Edding-Stift. Durch weitere Ermittlungen konnten laut Polizei drei Jugendliche aus dieser Gruppe als mutmaßliche Täter überführt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.