Polizeiinspektion in der Schwebe

Von: Nicole Kalenda

Viel zu klein und sanierungsbedürftig: Das vor über 60 Jahren für die Polizeiinspektion gebaute Haus in Planegg ist keine zukunftsfähige Lösung. Die Suche nach einem neuen Standort gestaltet sich schwierig. © dagmar rutt

Die Zukunft der Planegger Polizeiinspektion ist weiter ungewiss. Das Polizeipräsidium München gibt sich zurückhaltend und spricht von „umfangreichen Abstimmungen“. Von einer Renovierung des Bestandsgebäudes möchte Bürgermeister Hermann Nafziger nichts wissen.

Planegg – Zu alt, zu eng: 1960 zog die PI 46, die für Gräfelfing, Planegg, Neuried, Krailling und Stockdorf zuständig ist, in das eigens für sie erbaute Gebäude in der Josef-von-Hirsch-Straße 1. Längst ist es in die Jahre gekommen und viel zu klein geworden für die heutigen Anforderungen. Nicht einmal die Dienstwagen passen in die Garage, weil diese vor über 60 Jahren für kleinere Fahrzeuge gebaut worden war. Eigentümer ist die Gemeinde Planegg, Mieter der Freistaat Bayern, vertreten durch das Polizeipräsidium München.

Gemeinde bietet Grundstücke an

2020 begann die Immobilien Freistaat Bayern, die als Staatsbetrieb für sämtliche Liegenschaften des Freistaats zuständig ist, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Lösung zu suchen. Ende des Jahres sprach sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung dafür aus, die Polizei am Ort halten zu wollen. Im März 2021 bot er zwei Grundstücke zum Verkauf an: die Josef-von-Hirsch-Straße 1 und eine ähnlich große Fläche am neu zu konzipierenden Bahnhofsareal Nord mit Anbindung an die Germeringer Straße. Drei Monate später, vor knapp einem Jahr, teilte die Immobilien Freistaat Bayern der Gemeinde mit, beide Grundstücke seien zu klein, und startete ihrerseits ein Ankaufgesuch auf ihrer Homepage: „Der Freistaat Bayern sucht zum Kauf für die Polizeiinspektion 46 eine unbebaute Grundstücksfläche mit einer Größe von circa 3800 m² im Bereich Planegg, Gräfelfing, Neuried und Krailling“, hieß es in dem Exposé.

Wie viele Angebote aus welchen Gemeinden eingingen, vermag das Polizeipräsidium München bis heute nicht zu sagen. Eine Merkur-Anfrage ergab jetzt, „dass es derzeit noch keine finale Entscheidung gibt, wo beziehungsweise ob ein neues Gebäude entsteht“. Weitere Details zu nennen, sei nicht möglich, „da hierzu noch umfangreiche Abstimmungen stattfinden, die auch eine ... Zwischenlösung im Sinne einer Renovierung des Gebäudes beinhalten“.

Renovierung für Gemeinde kein Thema

Das ist Planeggs Bürgermeister Nafziger neu. „Es ist noch niemals eine Anfrage an uns herangetragen worden bezüglich einer Renovierung. Dem würden wir auch nicht zustimmen“, sagt er im Merkur-Gespräch. „Die Gemeinde Planegg möchte dieses Gebäude nicht renovieren.“ Es habe geheißen, der Standort sei auf Dauer nicht geeignet. Die Alternativfläche in Bahnhofsnähe, die Planegg wegen der neuen Anforderungen nochmals vergrößert angeboten hatte, sei wegen der Zuwegung nicht als optimal angesehen worden. Für beide Angebote habe es noch keine offizielle Absage gegeben.

Drittes Grundstück im Gespräch

Laut Bürgermeister ist ein drittes Grundstück im Gespräch, das sich in privater Hand befindet und ursprünglich mal als Interimsstandort während der Bauphase am alten Standort angedacht war. Nafziger stellte den Kontakt zwischen der Immobilien Freistaat Bayern und dem Eigentümer her. „Die Lage ist hervorragend“, sagt er. „Wir sind der Meinung, das Grundstück würde alle Anforderungen erfüllen.“ Die Gemeinde komme erst wieder ins Spiel, wenn es an einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehe.

„Bis jetzt hält’s noch“, sagt Nafziger über die Bestandsimmobilie. Zuletzt habe man „ein paar Rohre machen lassen, die dringend notwendig waren“. Der Bürgermeister weiter: „Die bauliche Situation macht uns Sorgen. Wir wollen möglichst zügig eine andere Lösung für die Polizei finden.“