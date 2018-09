Rad und Pfeil in den Asphalt gebrannt

Alle 30 Meter ein Fahrrad und ein Pfeil am rechten Fahrbahnrand: Seit Wochenanfang werden in den Asphalt der Planegger Bahnhofstraße Piktogrammketten eingebrannt. Sie sollen Radfahrer vom Gehweg weg auf die Fahrbahn lotsen und Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass die Radler gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind.

Planegg– Im Dezember vergangenen Jahres fand der Antrag der SPD-Fraktion, der Stadt Mainz nachzueifern und Piktogrammketten aufzubringen, im Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr des Gemeinderates eine klare Mehrheit. Mainz war vergangenes Jahr für seine 2016 eingeführte Kombination aus Fahrrad und Pfeil mit dem Deutschen Fahrradpreis bedacht worden. In Planegg sollen die Ketten in der Bahnhofstraße beidseitig und im Ortsteil Martinsried in der Lochhamer Straße in südlicher Fahrtrichtung für Klarheit und Sicherheit sorgen.

In Martinsried, so Roman Brugger, SPD-Gemeinderat und Mobilitätsbeauftragter der Gemeinde, werde mit dem Aufbringen der Piktogramme noch gewartet, bis die Bautätigkeit in der neuen Ortsmitte komplett abgeschlossen ist. In der Bahnhofstraße begann die Ludwig Verkehrssicherung AG am Montag damit, die Piktogramme aus Thermoplastik bei 200 Grad mit dem Gasbrenner in den Asphalt zu brennen – in der Farbe Elfenbein. Die Gemeindeverwaltung hatte sich dafür entschieden, weil Weiß ausscheidet. Denn die Rad-Pfeil-Kombination ist kein offizielles Symbol aus der Straßenverkehrsordnung. Gelb ist für Markierungen im Bereich von Baustellen reserviert, Blau für Fahrradstraßen.

Planegg hatte sich als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern für ein Modellprojekt zu Piktogrammketten beworben, den Zuschlag aber nicht erhalten. Trotzdem, so Brugger, sei man in der Arbeitsgemeinschaft an den Erfahrungen der Gemeinde interessiert.

„Am sichersten ist der Fahrradfahrer auf der Straße, wenn er gesehen wird“, sagt Brugger, der selbst passionierter Radfahrer ist. Je mehr Radverkehr auf der Fahrbahn stattfinde, desto sicherer sei es für den Radfahrer. Viele Radfahrer, so Brugger, benutzten den Gehweg, wo die Situation an Grundstückausfahrten nicht risikofrei sei, aus Unkenntnis. Die Piktogrammketten, die es laut Gemeindeverwaltung bisher so in bayerischen Kommunen nicht gab, sollen zur Aufklärung beitragen.