Radfahrerin (35) bei Sturz verletzt

Aufgrund einer Unachtsamkeit ist am Montag eine Radfahrerin in Martinsried gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Martinsried - Wie die Polizei mitteilte, war eine 49-jährige Frau gegen 7.50 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der Würmtalstraße in östliche Richtung unterwegs. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit, weil sie überprüfen wollte, ob sie ihren Schlüssel verloren hatte. Hinter ihr radelte eine Gräfelfingerin (35), die überholen wollte. Sie vergewisserte sich just in dem Moment mit einem Schulterblick, als die 49-jährige bremste. Als sie wieder nach vorne sah und den inzwischen geringen Abstand erkannte, erschrak sie und verriss den Lenker.

Bei dem anschließenden Sturz zog die 35-Jährige sich Schürfwunden am ganzen Körper zu. Der Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik.