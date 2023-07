Planegger Rathaus lädt Eltern zu Fragestunde über Kindergärten ein

Sondersitzung heute

Von Stefan Reich schließen

Planegg – Unter Planegger Eltern gibt es offenbar Unmut zur aktuellen Betreuungssituation in bestimmten Kindergärten. Deshalb will Bürgermeister Hermann Nafziger am heutigen Donnerstag in einer Bürgerfragestunde am Abend ausführlich informieren und Antworten auf offene Fragen geben.

Dafür wurde die Tagesordnung der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses des Gemeinderates geändert. Alle geplanten Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung wurden abgesetzt und sollen in einer eigenen Sitzung am Donnerstag nächster Woche behandelt werden. Heute Abend wird stattdessen die sonst auf eine Viertelstunde beschränkte Fragestunde für Bürger ausgeweitet. Personal aus Gemeindeverwaltung und Betreuungseinrichtungen soll anwesend sein. Beginn ist um 19 Uhr.

Es gebe derzeit viele Gerüchte um das Thema Kinderbetreuung, sagte Rathaussprecherin Kiki Xander auf Anfrage am Mittwoch. Dem Vernehmen nach würden Eltern Unterschriften sammeln und dem Rathaus übergeben wollen. „Offenbar ist der Eindruck entstanden, dass sich an pädagogischen Konzepten etwas ändern soll“, so Xander. „Dem ist aber nicht so.“ Es würden lediglich gesetzliche Vorgaben umgesetzt, die es schon länger gebe. Es gehe etwa um solche Dinge wie die Ausgestaltung der Aufsicht beim Spielen auf Freiflächen. Auch Gerüchte über eine hohe Personalfluktuation seien nicht zutreffend. „In den letzten vier Wochen gab es eine Kündigung und zwei Neueinstellungen“, sagte Xander.

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt die Gemeinde Planegg noch aus anderen Gründen. Für das neue Betreuungsjahr fehlen nach wie vor 58 Plätze in Krippen und Kindergärten und im Hort. Darüber hatte Bürgermeister Nafziger bei einem Pressetermin in der vergangenen Woche nochmals informiert.

Im Frühjahr fehlten noch 118 Plätze. Durch bestimmte organisatorische Umstellungen, durch Absprachen mit Eltern über tatsächlich benötigte Betreuungsstunden und durch das zusätzlich gewonnene Personal habe sich die Situation etwas entspannt.

Sobald die Umbauarbeiten in der ehemaligen Pension Elisabeth, die die Gemeinde kürzlich erwarb, abgeschlossen seien, entstünden zusätzliche Plätze in der Kleinkinderbetreuung, so Nafziger. Die genaue Zahl hänge auch davon ab, was das Landratsamt erlaube, liege aber wohl zwischen 15 und 20. Die Arbeiten sollen im September oder Oktober fertig sein. Ein Träger sei gefunden.

Ein anderer Ansatz, der diese Zahl schlagartig verkleinern könnte, will bisher aber nicht gelingen. „Wir haben nach wie vor keinen Träger gefunden, der bereit wäre, in den Interims-Containern in Martinsried eine Einrichtung zu betreiben“, berichtete Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger bei einem Pressegespräch. Nach einem Brand war der Kindergarten St. Martin in Martinsried in einem mit Containern errichteten Ersatzbau untergekommen. Nun ist der Neubau fast fertig und die Container werden wieder frei. Es stünde also ein mehr oder weniger fertiger Kindergarten zur Verfügung. Die Container stehen auf Gemeindegrund und gehören bislang der Erzdiözese München und Freising. Die Gemeinde würde sie ablösen und einem Träger zur Verfügung stellen, so der Plan. Das würde sofort bis zu 35 zusätzliche Betreuungsplätze schaffen. Doch schon zwei potenzielle Träger hätten ihm abgesagt, sagt Nafziger. „Sie wollten nicht in Container einziehen.“ Auch die Option, dass die Gemeinde einem Träger in ein paar Jahren im Bereich des Planegger Bahnhofs einen Neubau errichten würde, scheint nicht ausreichend verlockend.