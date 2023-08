Raum für die Seele

Von: Nicole Kalenda

„Ich habe mir viele Gedanken gemacht“, sagt Sabine Kubek. Für den Bewegungsraum wählte sie eine sparsame, mediterran wirkende Ausstattung samt Sitzwürfeln, mit denen man auch auf Reisen gehen kann. © Michael Schönwälder

Sabine Kubek wird durch einen Arbeitsunfall fluguntauglich. Nach 22 Jahren bei der Lufthansa muss sie sich neu orientieren. Sie macht sich selbstständig, gründet „Sentimundo“ und arbeitet als Kinder-, Jugend- und Familiencoach – seit Mai in der ehemaligen Backstube des Café Richter.

Planegg – Stärken stärken: Dieses Ziel hat sich Sabine Kubek (48) in ihrer Arbeit als Kinder-, Jugend- und Familiencoach gesetzt. Vor 15 Jahren zog sie ins Würmtal, vor vier Monaten eröffnete sie ihre „Sentimundo Akademie“ in der Bahnhofstraße 47a, wo einst das Café Richter im ersten Stock eine Backstube unterhielt. Der Begriff ist eine Eigenschöpfung und zeugt von ihren portugiesischen Wurzeln: Aus Sentimento und Mundo hat sie Sentimundo gemacht – Gefühlswelt.

Ende der 90er Jahre studierte Kubek an der Berufsakademie Stuttgart Sozialpädagogik. Während eines Praktikums arbeitete sie ein Dreivierteljahr als Streetworkerin mit Junkies und Prostituierten. Dort lernte sie das Konzept kennen, einen Raum zu bieten, in dem die Klienten zur Ruhe kommen können, Gespräche und Beratung nur auf Wunsch. „Das hat mich wahnsinnig beeindruckt“, sagt sie.

„Kinder mit Krawatten“

Trotzdem machte sie als frisch gebackene Diplom-Sozialpädagogin erst einmal etwas ganz anderes: Sie ging als Flugbegleiterin zur Lufthansa. „Es war eine spontane Entscheidung. Ich kam vom Einkaufen vom Aldi, haben einen Flyer an einer Telefonzelle gesehen, hatte noch 30 Pfennig und habe angerufen.“ Die nächsten 22 Jahre verbrachte sie hauptsächlich in der Luft. Ihr Studium sei dabei absolut nicht umsonst gewesen. „Letztendlich sind die Menschen oben an Bord – Führungskräfte, zu 80 Prozent Männer – Kinder mit Krawatten.“

Nach zehn Jahren stieg Kubek zum Purser auf und bildete fortan als ranghöchstes Mitglied der Kabinenbesatzung junge Menschen in der Luft aus. Parallel gab sie Flugangst-Seminare. „Die Leute haben nicht Angst vor dem Abstürzen, sondern vor dem, was sie nicht wissen.“ Damit nicht genug, bildete sie sich parallel zum Holistik-Coach weiter. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der darauf basiert, dass Körper und Seele eine untrennbare Einheit bilden. „Da habe ich festgestellt, dass ich mehr kann.“ Kubek sah sich nach neuen beruflichen Möglichkeiten am Boden um. Dass sie dann wirklich die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses verließ, war nicht freiwillig. Im Dezember 2019 habe sie bei einem Unfall an Bord ein Nervengift inhaliert, was zu einem aerotoxischen Syndrom führte. Unter dem Sammelbegriff versteht man Gesundheitsschädigungen durch verunreinigte Kabinenluft. „Das hat mich zum kompletten Stillstand gezwungen. Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen und musste alles neu lernen.“ Zweieinhalb Jahre habe sie gebraucht, „um das Gröbste zu überwinden“.

Sabine Kubek kennt keinen Stillstand

Kubek schaffte es, ihre Fluguntauglichkeit und den damit verbundenen Zwang, sich neu zu orientieren, als Chance zu sehen. 2021 begann sie mit einer Ausbildung zum Resilienz- und Selbstbehauptungstrainer und merkte: „Das ist das Puzzlestück, das gefehlt hat.“ Weitere Ausbildungen kamen hinzu, zur Beraterin, als Spiel- und Bewegungstrainer. Kubek kennt keine Stillstand. Gerade erst nutzte sie die ruhigeren Wochen der Sommerferien, um einen Ersthelfer-Kurs für psychische Gesundheit zu belegen.

Mit Holistik-Coaching hatte Kubek schon begonnen, als sie noch im Hauptberuf als Flugbegleiterin arbeitete, in ihren eigenen vier Wänden. „Ich finde, so etwas zu Hause zu machen, ist für den Anfang ganz gut, aber auf Dauer unprofessionell.“ Also beschloss sie, Räume für ihre „Sentimundo Akademie“ zu suchen. In der Planegger Bahnhofstraße 47a wurde sie fündig. Auch wenn der blaue Teppich, die weißen Wände und das Podest nicht so recht zu ihr passen wollten: „Vom Gefühl her wusste ich, das ist der Raum.“ Der Mietvertrag läuft seit April. Im ersten Monat richtete sie ihre Akademie ein, die nun in ruhigen Farben gehalten ist, sparsam möbliert, zurückhaltend dekoriert. „Egal ob groß oder klein, hier soll sich jeder wohlfühlen.“ Es gibt einen großzügigen Bewegungsraum mit Sitzkissen und einen kleineren für Gespräche.

Dabei arbeitet Kubek nicht nur in ihrer Akademie, eine der Säulen ihrer Arbeit sind Kurse an Schulen, Kindergärten oder Ausbildungsbetrieben. Im vergangenen Schuljahr gab sie an der Grundschule Krailling für zwei dritte und eine vierte Klasse einen Resilienz- und Selbstbehauptungskurs. Ab September ist sie von einer Montessori-Schule für einen Stärken-Kurs gebucht. „Es ist wichtig, Kinder stark zu machen, damit sie mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtkommen.“ Zu jedem Kurs für Kinder gehört für sie ein Elternvortrag, auch um Impulse für den Alltag zu Hause zu geben.

Entstressung und Entspannung

Für Drei- bis Sechsjährige bietet Kubek Spiel- und Bewegungstrainings an, für Sechs- bis Zwölfjährige Resilienz- und Selbstbehauptungstrainings, um die psychische Widerstandskraft zu stärken, und unter dem Titel „Starke Teens“ Resilienz- und bewegtes Metapherntraining für Jugendliche. Auch ein systematisches und lösungsorientiertes Kinder-, Jugend- und Familiencoaching ist möglich. Dazu sagt sie: „Kinder werden geschickt, Eltern kommen selten freiwillig auch selbst. Aber wenn sie kommen, kann man ganz viel erreichen.“

Kubek bietet Vorträge und Workshops an und eine „Me Time“, einmal pro Woche und abwechselnd für Männer und Frauen in Gruppen mit maximal acht Personen. Diese Zeit sei für alle, die meist für andere da seien und sich gerne mal vergäßen. „Es geht viel um Entstressung und Entspannung“, sagt Kubek. Vermitteln möchte sie das, was im Alltag oft fehlt, Leichtigkeit, Balance, Harmonie, Mut, Selbstsicherheit und Selbstbestimmtheit. Im Fokus ihrer Arbeit liegen Seele und mentale Gesundheit. „Idealerweise würde es um reine Prävention gehen.“ Vor allem Mobbing-Prävention liegt ihr am Herzen. Wenn es für Vorbeugung bereits zu spät, der Mensch psychisch zu stark belastet ist, als dass Coaching reichen würde, weist sie darauf hin. „Ich bin psychologische Beraterin, aber kein Therapeut. Ich arbeitete begleitend zur Therapie oder begleite so lange, bis ein Therapieplatz frei ist. Ich arbeite nicht am Krankheitsbild, sondern an den Themen rundherum.“

Informationen zur „Sentimundo Akademie“ finden sich unter www.sentimundo.de.