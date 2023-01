Regeln für Wohnungsvergabe auf Prüfstand

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Für die Seniorenwohnungen in der Josef-Beyerl-Straße und weitere Objekte hat die Gemeinde Planegg das Belegungsrecht. © Dagmar Rutt

Die Freien Wähler Dynamischen wünschen sich eine stärkere Gewichtung des Faktors Arbeit, die SPD warnt vor Benachteiligung und die Grünen mahnen zu Fingerspitzengefühl: Der Planegger Gemeinderat möchte die Richtlinien für die Vergabe von Mietwohnungen überarbeiten.

Planegg – Es ist gerade mal 17 Monate her, dass die neuen Planegger Richtlinien für die Vergabe von Mietwohnungen verabschiedet wurden. Nun sieht der Gemeinderat Nachschärfungsbedarf. In seiner letzten Sitzung im alten Jahr beschloss er einstimmig, die Kriterien, die ausschlaggebend dafür sind, wer eine der preisgünstigen Wohnungen bekommt, neu zu überdenken. Zunächst sollen die Fraktionen Vorschläge machen, mit denen sich dann das Rathaus auseinandersetzt.

Vergaberecht für 159 Wohnungen

Die Gemeinde Planegg besitzt das Vergaberecht für 159 Wohnungen. 48 gehören ihr selbst, 111 der Baugesellschaft München-Land. Die Miete beträgt maximal 10 Euro pro Quadratmeter, bei älteren Objekten auch weniger. Die Wohnungen sind begehrt. Auf der Liste für Ein- bis Eineinhalbzimmerwohnungen stehen 60 Bewerber, für zwei bis drei Zimmer sind es 20. Das Gleiche gilt auch für Dreizimmerwohnungen. Und für vier oder mehr Zimmer gibt es 15 Bewerber. Die Vergabe erfolgt nach sozialen Aspekten sowie einem Punktesystem.

Wer erst einmal eine Wohnung hat, zieht so schnell nicht mehr aus. Zehn bis zwölf Wohnungswechsel stehen im Schnitt jährlich an. Die Bewerber werden angeschrieben und müssen bei Interesse erneut einen Fragebogen ausfüllen, weil sich zum Beispiel der Familienstand geändert haben könnte. Die Gemeinde verzeichnet auf ihre Angebote einen Rücklauf von etwa einem Drittel.

Als sich der Gemeinderat 2021 intensiv mit den Richtlinien befasste, ging es vor allem darum, zu verhindern, dass sich Unberechtigte durch falsche Angaben einen Mietvertrag erschleichen. Auch wurden die Einkommensgrenzen, die maximal um 60 Prozent überschritten werden dürfen, deutlich nach oben angepasst. Für einen Ein-Personen-Haushalt sind es nun jährlich 23 000 Euro netto, für fünf Personen 59 000 Euro netto.

Die Freien Wähler Dynamischen (FWD) hatten sich in diesem Herbst wieder der Richtlinien angenommen und ihre Überarbeitung gefordert. „Die Wohnsituation in Planegg verschärft sich – auch aufgrund der gestiegenen Energiepreise – zusehends und rasant. Viele Menschen, die hier seit Jahren in der Gemeinde verwurzelt sind, können sich im Gemeindegebiet keine Wohnung mehr leisten, junge Familien finden keine erschwingliche Wohnung“, heißt es in dem Antrag. Die Richtlinien sollten so gefasst werden, „damit auch Menschen, die hier arbeiten und eine Familie gründen, eine Chance auf eine gemeindeeigene Wohnung bekommen“.

„Spielraum für punktuelle Veränderungen“

Die Gemeindeverwaltung habe jetzt eineinhalb Jahre Erfahrung mit der neuen Verordnung, so Geschäftsleiter Stefan Schaudig. „Wir sehen Spielraum für punktuelle Änderungen. Wir werden es aber nicht schaffen, allen eine Wohnung zu geben, denen wir eine geben möchten.“ Er schlug vor, die Gewichtung der Punkte zu überdenken. So gibt es etwa zehn Punkte für eine alleinerziehende Person mit einem Kind bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, auch wird jedes Kind, das im Haushalt des Antragstellers lebt, bis zum 25. Geburtstag berücksichtigt. Je älter, desto weniger Punkte gibt es.

„Uns ist aufgefallen, dass der wirklich Arbeitende in Planegg fast keine Punkte kriegt“, sagte Florian Zeller (FWD). „Komplett durchs Raster fällt die Krankenschwester, die seit 25 Jahren hier wohnt, in Starnberg arbeitet und zwei Kinder großgezogen hat, die jetzt aus dem Haus sind.“ Das Thema Arbeit werde zu wenig bewertet.

Peter von Schall-Riaucour (PP&M) erinnerte daran, dass seine Fraktion Ende 2020 mit einem Antrag den Anstoß zur Neufassung der Richtlinien gegeben hatte. „Es muss noch mehr gemacht werden für Mitbürger, die schon lange hier leben, für junge Familien, ohne aber die Bedürfnisse der ausländischen Mitbürger zu vernachlässigen.“

Fritz Haugg (FDP) begrüßte den Vorstoß der FWD. „Es ist sehr gut, dass wir uns nochmals anschauen, wie wir möglichst gerecht sein können.“ Roman Brugger (SPD) erklärte: „Ich möchte nicht, dass die Leute im Ort gegeneinander ausgespielt werden.“ Auch sein Fraktionskollege Felix Kempf warnte vor Benachteiligung. Er sagte: „An der Satzung rumzuschrauben, ist eine Krücke. Wir brauchen mehr Wohnungen.“ Und weiter: „Ich befürchte, dass man bestimmte Bilder im Kopf hat, wen man fördern möchte und wen nicht. Ich möchte davor warnen, solche Ideen in Richtlinien zu gießen.“ Unterstützung bekam er von Judith Grimme (Grüne): „Ich bin total bei Herrn Kempf, dass man das mit Fingerspitzengefühl tun muss.“