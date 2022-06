„Reise in die eigene Lesevergangenheit“

Von: Nicole Kalenda

Sechs Motive aus 60 Jahren Gemeindebücherei: (v.li.) Gemeindearchivarin Barbara Reinicke, Bürgermeister Hermann Nafziger, Büchereileiterin Sabine Scheffer und ihr Stellvertreter Ralf Gabel mit der Postkarte, die nun in den Bibliotheksräumen in der Pasinger Straße 14 ausliegt. © Dagmar Rutt

Besuch beim Geburtstagskind: Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger hat der Gemeindebücherei zum 60-jährigen Bestehen gratuliert, „den Menschen, die hier arbeiten, aber auch den Menschen, die hierherkommen“. Er betont: „In keiner anderen Bildungs- und Kultureinrichtung begegnen sich so viele Menschen aus allen Generationen und Milieus.“ Nafziger nutzte die Gelegenheit, um die Ausstellung „#lesenfüralle“ offiziell zu eröffnen.

Planegg - Bereits seit 24. Mai sind im Lesecafé mit Texten und historischen Fotos versehene Banner zu sehen. Sie geben einen Überblick über sechs Jahrzehnte Gemeindebücherei und schauen zugleich in die Zukunft „Wir haben es auf den Tag genau hinbekommen, dass die Ausstellung eröffnet wird“, sagt Leiterin Sabine Scheffer. Schon in den 1920er Jahren gab es eine kleine öffentliche Bücherei, doch der 24. Mai 1962 gilt als „Geburtsstunde der jetzigen Bücherei“ so Scheffer. „Ein Neubau wird nötig“, „Arbeitsalltag in der Bücherei“, „Leseförderung“ oder „Veränderungen“ sind die einzelnen Kapitel der von Gemeindearchivarin Barbara Reinicke initiierten und vom Büchereiteam mit gestalteten Ausstellung überschrieben. „Zu Beginn waren im alten Schulhaus 1500 Bände auf neun Quadratmetern untergebracht. Die Öffnungszeit betrug drei Stunden die Woche. Heute sind 45 000 Printmedien und 15 000 E-Books auf 800 Quadratmetern vorhanden – und aus den drei Stunden sind über 30 Stunden geworden“, sagt Nafziger.

Der digitalen Müdigkeit entfliehen

Rückmeldungen seien bereits gekommen, so Scheffer, von ehemaligen Kollegen und Nutzern. „Für diejenigen, die den Altbau noch gekannt haben, ist es eine Reise in die eigene Lesevergangenheit. Das bekommen wir zurückgespiegelt.“

Dass das gedruckte Buch dem digitalen weichen muss, können Scheffer und ihr Team nicht feststellen. „Bei allem Digitalen ist das Bedürfnis nach etwas Greifbaren noch da“, sagt der stellvertretende Leiter Ralf Gabel. Die Corona-Pandemie habe für eine digitale Müdigkeit gesorgt. „Dem möchte man entfliehen“, so Gabel. Ein Fünftel der Büchereinutzer entscheiden sich für E-Books, „der Löwenanteil greift auf das gedruckte Buch zurück“, erklärt Scheffer.

Zu sehen ist die Ausstellung vorerst bis Jahresende. Die Gemeinde ließ eigens Postkarten mit sechs Fotos aus der Gründungszeit und der Gegenwart anfertigen. Sie liegen nun für Besucher in der Bücherei bereit.