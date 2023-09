Richtfest am Feodor-Lynen-Gymnasium Planegg

Von: Nicole Kalenda

Zimmermeister Anton Schiller (r.) sprach den Richtspruch. © Michael Schönwälder

Die Zeit drängt: Mit Beginn des Schuljahres 2024/25 soll der Erweiterungsbau des Feodor-Lynen-Gymnasiums in Betrieb gehen. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Fest steht, dass er deutlich teurer wird als die 11,72 Millionen Euro des Kostenvoranschlags.

Planegg – Der Zweckverband staatliches Gymnasium im Würmtal hat am Donnerstag Richtfest für den Erweiterungsbau des Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG) gefeiert. Die Rohbauphase ist vorbei, nun beginnt der Ausbau. Zum Start des Schuljahres 2024/25 soll der dreigeschossige Holzkubus mit 2725 Quadratmetern Bruttogrundfläche in Betrieb gehen. Er wird dringend gebraucht.

Hermann Nafziger, Planegger Bürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands, sprach von einer „nicht ganz einfachen Entstehungsgeschichte“. 2009 habe das FLG erhöhten Raumbedarf angemeldet, Der Beschluss, den Neubau im Norden des inzwischen über 40 Jahre alten FLG-Gebäudes zu errichten, fiel 2018. Anfang 2021 stimmte die Verbandsversammlung dem Entwurf des Münchner Architekturbüros „hirner & riehl“ zu. Der Kostenvoranschlag belief sich auf 11,72 Millionen Euro.

Probebetrieb fällt aus

Neben den Gemeinden Planegg, Neuried und Krailling ist auch der Landkreis München Mitglied im Zweckverband. Landrat Christoph Göbel strich die Rolle Planeggs heraus: „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde über viele Jahre bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.“ Und weiter: „Ich wünsche dem Bau von ganzem Herzen, dass er pünktlich, unfallfrei und möglichst im Rahmen der Kostenberechnung fertiggestellt wird.“

Von Christin Muhr, Geschäftsleiterin des Zweckverbandes, kam an dieser Stelle ein müdes Lächeln. Auf Merkur-Anfrage erklärte sie: „Über Geld reden wir nächstes Jahr, aber gefühlsmäßig liegen wir bei 35 Prozent Kostensteigerung.“ Ausschlaggebend seien vor allem die allgemeinen Teuerungen in der Baubranche. Auch Verzögerungen bei Lieferungen und im Bau machen zu schaffen. Geplant war, dass der Erweiterungsbau im ersten Quartal 2024 in den Probebetrieb geht. „Wir hatten sechs Monate Puffer. Die sind weg. Wir werden im Sommer 2024 ohne Probetrieb übergeben.“

900 Kubikmeter Holz werden insgesamt verbaut. Das hat Anton Schiller, Chef der gleichnamigen Zimmerei aus Kirchberg im Wald, ausgerechnet, die für die Holzarbeiten zuständig ist. 810 Kubikmeter für den Rohbau, 90 für Fassade und Unterkonstruktion. Schiller, dessen Firma auf Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Holzbauweise spezialisiert ist, sprach den Richtspruch, mit seinen Mitarbeitern auf dem Dach stehend: „Was das Leben heischt an Wissen, wird in diesem Haus gelehrt.“

Schulleiter: „Ich freu mich narrisch.“

Zimmerer und zugleich Architekt ist Martin Hirner vom Architekturbüro „hirner & riehl“. Er setze sich seit 30 Jahren für Holzbau ein. „Die Gemeinde hat sofort mitgezogen. Das war über viele Jahre nicht üblich.“ 810 Tonnen CO2 würden im Vergleich zu Zement eingespart. „Den haben wir nur im Keller.“

Während Muhr als Geschäftsleiterin des Zweckverbandes einmal pro Woche auf der Baustelle ist, warf Matthias Spohrer, Direktor des FLG, erstmals einen Blick ins Innere. Seit Baubeginn 2022 müssen seine Schüler mit Unannehmlichkeiten zurechtkommen. Die Räume der fünften Klassen liegen der Baustelle gegenüber, dazwischen ein schmaler Streifen Grund. Radfahrer können nicht den gewohnten Weg zur Schule nehmen, weil der über die Baustelle führen würde. „Das nimmt man gerne in Kauf“, sagt Spohrer. „Ich freu mich narrisch.“

1012 Schüler wird das FLG nach den Anmeldezahlen aus dem Frühjahr 2023/24 haben, 20 mehr als im vergangenen Schuljahr. Alle Fünftklässler wurden angenommen. Älteren Schülern mit einem Platz an einer anderen Schule musste Spohrer absagen.

Innen dominiert Fichtenholz

Das FLG kämpft nicht nur seit Jahren mit Raumnot. Durch die Wiedereinführung des G9 wird es künftig auch einen Jahrgang mehr geben, der untergebracht werden muss. Im Sommer 2024 legen zum letzten Mal G8-Schüler das Abitur ab. Für den ersten G9-Jahrgang findet die Abiturprüfung 2026 statt.

Bis die Gymnasiasten den Erweiterungsbau bevölkern können, ist noch viel zu erledigen. Die Elektrotechnik hat angefangen, Kabel zu verlegen. Heizung, Lüftung, Sanitär und der Trockenbauer starten Mitte September. Die Fichtenholzdecken sind bereits so, wie sie nach Fertigstellung aussehen werden, auch die meisten Wände.

Wenn der Bau fertig ist, lässt sich die Pausenhalle im Erdgeschoss für Veranstaltungen nutzen. Außerdem befinden sich dort eine Lehrerstation, eine Toilettenanlage, ein Computerraum, Beratungsräume und die Aufgänge zu den beiden Treppenhäusern. Im ersten und zweiten Obergeschoss sind je sechs Klassenräume untergebracht, die sich mit drei kleineren Arbeitsräumen um eine zentrale Mitte gruppieren. Architekt Hirner: „Von der Mitte gehen alle Klassenzimmer weg. Einfacher und wirtschaftlicher kann man nicht bauen. Aber trotzdem hat es eine sehr hohe Qualität.“