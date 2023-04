Ringen um Eiswunder geht in nächste Runde

Planegg: Gemeinderat vertagt Grundsatzentscheidung

Von Nicole Kalenda schließen

Die Grundsatzentscheidung zur Kunsteisfläche am Feodor-Lynen-Gymnasium ist vertagt – wieder einmal. Damit steht fest, dass es wieder ein Winter ohne Eiswunder wird.

Planegg – Der Planegger Gemeinderat hat am Donnerstag mit 13:9 Stimmen beschlossen, erst über das Eiswunder zu entscheiden, wenn alle Kosten bekannt sind. Wegen des Zeitaufwands, der mit der Ermittlung verbunden ist, ist für Berater Niki Warchola von der Warchola Ice Events GmbH klar: „Auf dieser Fläche wird vor 2025 nichts passieren.“

Untergrund bröselig

Die Kunsteisfläche, die regelmäßig im Winter aufgebaut wird, ist in die Jahre gekommen und der Untergrund aus Quarzsand, in dem die Kühlschläuche verlegt sind, längst bröselig. Wegen Rutschgefahr kann das 44 mal 26 Meter und von Banden umgebene Feld östlich den beiden Dreifachsporthallen im Sommer nicht genutzt werden. Im Winter 2020/21 fiel das Eiswunder coronabedingt aus. Vergangenes Jahr rangen Gegner und Befürworter drei Sitzungen lang miteinander. Am Ende wurde der Betrieb wegen der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise ausgesetzt. 170 000 Kilowattstunden Strom verbraucht das Eiswunder alter Bauart.

In den vergangenen Wochen suchten Gemeinderäte und Verwaltung einen Ausweg aus dem Dilemma, vor Ort eine Wintersportmöglichkeit an der frischen Luft anbieten aber keine Energie verschwenden zu wollen. In einem Workshop kristallisierte sich heraus, dass eine moderne Kunsteisbahn angeschafft werden soll, die pro Winter rund 55 000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Im Sommer soll dort ein Multisportboden eine vielseitige Nutzung ermöglichen. Dazu soll eine Überdachung geschaffen werden, um eine rund 1600 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage zu ermöglichen.

Dissens zieht sich durch Fraktionen

Im diesjährigen Haushalt sind 650 000 Euro vorgesehen. Die Gemeindeverwaltung schlug vor, die neue Eistechnik anzuschaffen (rund 450 000 Euro), außerdem den Multifloor (74 000 Euro), um die Fläche schon diesen Sommer und vor allem im Winter nutzen zu können. Eine Kostenschätzung für Dach und PV-Anlage, die zusammen über 1 Million Euro ausmachen dürften, sollte im Laufe des Jahres erstellt werden.

In der mehrstündigen Diskussion zeigte sich erneut, wie gespalten der Gemeinderat ist. Bürgermeister Hermann Nafziger sandte widersprüchliche Signale aus. Er sagte zu Beginn: „Ich stimme für unseren Beschlussvorschlag und werde den Beschluss zügig umsetzen, egal wie er ausfällt.“ Wiederholt verwies er aber auf die Herausforderungen Schaffung von Wohnraum und Klimawandel und erklärte: „Die Priorität muss darauf liegen, die Zukunft dieses Ortes zu sichern. Und die sichern wir nicht mit dem Eiswunder.“

Der Dissens zog sich durch die Fraktionen: Florian Großelfinger (CSU) sprach von einem „Eis, das wesentlich ökologischer ist als das, was wir in den letzten Jahren hatten“. Michaela Erdmann (CSU) erklärte: „Auf diesem Eis herumzureiten, finde ich heutzutage nicht mehr tragfähig.“ Peter von Schall-Riaucour (PP&M) wünschte sich eine Erweiterung der Eisfläche: „Insbesondere die Familien und ihre Kinder haben im letzten Jahr das Eiswunder schmerzlich vermisst.“ Philipp Pollems (PP&M) erinnerte an den Gemeinderatsbeschluss, Planegg zu einer klimaneutralen Gemeinde zu machen. „Sind das alles nur Lippenbekenntnisse? 55 000 Kilowattstunden für einen Open-Air-Kühlschrank zu verblasen, ist nicht nachhaltig.“

Die Freien Wähler Dynamischen kritisierten, dass die Zahlen für Dach und PV-Anlage fehlten. „Mir reicht die Absichtserklärung für eine PV-Anlage nicht wirklich“, sagte Florian Max (FWD). Der Antrag seiner Fraktion, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen, bis die Gesamtkosten feststehen, fand eine Mehrheit. Damit fällt das Eiswunder im kommenden Winter aus, denn das Zeitfenster, um die neue Eistechnik rechtzeitig zu bekommen, ist schmal.