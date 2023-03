U 6: Rohbau startet im September

Verlängerung nach Martinsried

Von Nicole Kalenda

Die Großbaustelle U-Bahn nimmt an Fahrt auf. Im Westen sind bereits die Dimensionen des künftigen U-Bahnhofs Martinsried zu erkennen. Dort sollen im Spätsommer auch die Rohbauarbeiten für den Tunnel starten.

Martinsried – Der symbolische Spatenstich für die ein Kilometer lange Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried ist knapp acht Wochen her. Seitdem hat sich einiges getan. „Ich bin beeindruckt, was man jetzt schon sehen kann“, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger am Mittwoch beim Pressetermin auf der Baustelle. Und Dimitri Steinke, Geschäftsführer der U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG (PMG), erklärte: „Der feierliche Akt steht nicht für sich allein, sondern war die Initialzündung. Wir sind nahtlos in die Umsetzung übergegangen.“

2000 Bohrpfähle

Die Baugrube weitet sich im Westen, wo nach aktuellen Planungen 2027 der U-Bahnhof Martinsried seinen Betrieb aufnehmen soll. Bis zu 50 Meter breit wird dort das Loch werden. Und zehn Meter tief. Weiter östlich ist das Baufeld schmaler, vor allem östlich der Straße Am Klopferspitz sind die Platzverhältnisse beengt, sodass die Baugrube durch Bohrpfahlwände abgeschottet wird. 2000 Bohrpfähle werden insgesamt gesetzt, im Abstand von 75 Zentimetern und bis zu 25 Meter lang.

Bagger und Bohrer bringen Lärm und Erschütterungen mit sich. „Die Großbaustelle kann nicht geräuschlos verlaufen. Wir sind noch nicht in der Lage, den kompletten Tunnel einfach mal in den Boden zu beamen. Wie Scotty bei Captain Kirk wird es nicht funktionieren. Es wird Geräusche geben, es wird Erschütterungen geben. Unser Ziel ist, so viel wie nötig und so wenig wie möglich an Belästigung und Belastung der Anrainer zu gewährleisten“, so Steinke. Mit den Instituten des Forschungscampus, die links und rechts der Baustelle liegen, sind PMG und die Projektleitung von der Leonhard Weiss GmbH im Austausch. Ein erstes Gespräch im Baucontainer habe bereits stattgefunden, weitere seien in regelmäßigen Abständen geplant. Nicht nur Labore und Wissenschaftler sollen mitgenommen werden, auch die Bürger. Teil fünf des Comics „U 6 – Licht in den Untergrund“ des Planegger Künstlers Mike Maurus setzt sich mit dem Start der Bauphase auseinander. Dazu gibt es auf der Website der Gemeinde, www.planegg.de, einen U 6-Reiter. Wer darauf klickt, findet neben Übersichtsplan und Bildergalerie auch einen Dreimonatsplan, der immer wieder aktualisiert wird. Dort steht, welches schwere Baugerät wann in welchem Bauabschnitt im Einsatz ist, wann die Kampfmittelerkundung ansteht und wann eine Bohrpfahlwand wo hergestellt wird. Unter U6@planegg.de werden Fragen beantwortet. „95 Prozent der Probleme entstehen durch mangelnde Kommunikation“, so Steinke. Dem „verkehrspolitischen Leuchtturmprojekt“ U 6-Verlängerung möchte er dies ersparen. Deswegen gibt es auch auf der Baustelle einen intensiven Austausch sowie kurze Entscheidungswege.

Ehemalige Kiesgrube

Selbst wenn die Leonhard Weiss GmbH Erfahrung mit großen Infrastrukturprojekten hat, sagte Projektleiter Jörg Wüst: „Wichtig ist, an solche Projekte immer mit einer gewissen Demut heranzugehen. Man braucht Respekt vor der Aufgabe. Wir wissen sehr wohl, dass uns die ehemalige Deponie noch beschäftigen wird.“ Die künftige U-Bahntrasse quert eine verfüllte Kiesgrube auf einer Länge von 500 Metern, beginnend am Ende des Bestands in der Elisabeth-Stoeber-Straße auf Münchner Stadtgebiet bis hin zu den Gewächshäusern der Ludwig-Maximilians-Universität, westlich der Straße Am Klopferspitz auf Planegger Flur. Bis Anfang nächsten Jahres soll sie komplett ausgeräumt sein.

Am Klopferspitz selbst erfordert ein besonderes Vorgehen. „Das ist das Erste, was wir angehen“, so Wüst. Um sie durchgehend befahrbar zu halten, soll im Sommer westlich angrenzend der Tunneldeckel hergestellt und die Straße darauf verschwenkt werden. Sobald der Deckel auch auf ihrer ursprünglichen Trasse fertig ist, wird die Straße wieder zurückgeführt. Die Rad- und Fußwegverbindung von Martinsried im Westen zum Klinikum Großhadern im Osten ist durchgehend gewährleistet, die Umleitung asphaltiert.

Das ganze Jahr 2023 wird laut Wüst geprägt sein von der Herstellung der Baugrube sowie deren Aushub. „So richtig im großen Stil startet der Rohbau im September. Das wird sich Anfang 2024 deutlich steigern, 2024 und 25 sind die Rohbaujahre.“