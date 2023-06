Planegger Wäldchen: Rückschlag für Kiesabbaugegner

Einst standen in dem Wäldchen Douglasien. Nach einer Rodung durch den Besitzer wurde es 1995 wieder aufgeforstet. Inzwischen bestimmen Eschen das Bild, dazu Bergahorne, Bergulmen, Feldahorne, Stieleichen, Linden, Birken und Aspen.

Gericht lehnt Klage ab

Der Streit um den Kiesabbau im Planegger Wäldchen geht in die nächste Instanz: Der Bund Naturschutz hat Beschwerde eingelegt gegen die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts, die Klage gegen die Kiesabbau-Genehmigung im Eilverfahren abzulehnen.

Planegg – Die Gegner des Kiesabbaus im Würmtal haben einen Rückschlag erlitten. Das Bayerische Verwaltungsgericht München sieht die Abgrabungsgenehmigung für das Wäldchen östlich der Planegger Kompostieranlage, die das Landratsamt München im März 2022 der Bernhard Glück Kies-Sand-Hartsteinsplitt GmbH erteilte, als „voraussichtlich rechtmäßig“ an, wie es im Beschluss heißt. Die 9. Kammer kam ohne mündliche Verhandlung zu dieser Entscheidung.

„Ich bin in mehrfacher Hinsicht enttäuscht“, sagt Herbert Stepp, Vorsitzender des Grünzug-Netzwerks Würmtal (GNW). Weil der Verein selbst keine Klage einreichen durfte, hatte der Bund Naturschutz (BN) dies übernommen (wir berichteten). Das Gericht habe den Anwälten der beauftragten Kanzlei Günther aus Hamburg mündlich zugesichert, nochmals die Begründung ausformulieren zu dürfen. Stepp: „Die Tatsache, dass das Gericht den Beschluss gefällt hat, ohne uns im Vorfeld zu verständigen, ist gemein.“

Keinen Fehler erkannt

Der BN hatte im Juli vergangenen Jahres Klage erhoben und in einem Eilantrag gefordert, die Abgrabungsgenehmigung aufzuheben. Die Zeit habe damals gedrängt, weil man verhindern wollte, dass Glück bereits im Herbst mit der Rodung beginnt, so Stepp. „Manche Aspekte wie das Landschaftsbild waren in der Begründung nur angerissen.“ GNW und BN verträten etwa die Ansicht, das Wäldchen gehöre zum Landschaftsschutzgebiet, die Firma Glück jedoch argumentiere dagegen.

Die 9. Kammer erkannte nun keine Fehler im Genehmigungsbescheid. In einer Pressemitteilung schreiben BN und GNW: „Auf viele Argumente der Kläger ist das Gericht aber gar nicht eingegangen.“ Es heißt weiter: „Es ist für uns nicht erkennbar, dass das Landratsamt ein ergebnisoffenes Ermessen ausgeübt hat, denn dann hätte es keine Abgrabungsgenehmigung erteilen dürfen. Das Gericht sieht nicht ausreichend Anlass, die Fehler des Landratsamts zu rügen. Wir haben deshalb gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingelegt.“ Das Gericht erwähne nicht, „dass es auf der Münchner Schotterebene auch außerhalb von Waldgebieten genug Kies gibt, auch lokal, also keine Versorgungsengpässe zu befürchten sind. Es stellt damit den Profitinteressen von Privatunternehmen einen Freibrief für die völlig unnötige Rodung eines Bannwalds aus, der auch dem Staub-, Lärm- und Klimaschutz dient, um dann Kies abzubauen. Das Schutzgut Landschaftsschutzgebiet wird erst gar nicht untersucht.“ Ein Monat bleibt den Beschwerdeführern nun, um eine ausführliche, an den Eilantrag aus dem vergangenen Jahr angelehnte Begründung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen.

395 000 Kubikmeter Kies

Das Gräfelfinger Unternehmen Glück möchte im 1993 zum Bannwald erklärten Wäldchen, Flurnummer 195 T, auf 2,1 Hektar bis zwei Meter über Grundwasserniveau rund 395 000 Kubikmeter Kies abbauen. Ein erster Antrag war 1996 vom Landratsamt abgelehnt worden. 2017 wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Das Landratsamt hob im vergangenen März den ablehnenden Bescheid auf und befristete die Abbaugenehmigung auf fünf Jahre nach Abbaubeginn. Nach diesem Zeitraum muss auch die Rekultivierung und Wiederaufforstung der Kiesgrube abgeschlossen sein. Parallel wird eine unmittelbar nördlich angrenzende gleich großen Fläche aufgeforstet. Diese Fläche ist auf Dauer zu erhalten. „Es wird mehr als überkompensiert“, sagt Markus Wahl, Geschäftsführer der Firma Glück. „Das Gericht ist unseren Argumenten komplett gefolgt. Das ist eine gute Sache.“ Er hofft, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Beschwerde ablehnen wird. Es gelte abzuwarten, was die nächste Instanz sagt. Ein Datum für den Rodungsbeginn will Wahl nicht nennen: „Was wir wann machen, wird immer in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen.“

Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts fiel Ende Mai, wenige Tage, bevor die Landeshauptstadt München bekannt gab, dass der umstrittene Kiesabbau östlich im Forst Kasten auf einer Fläche von 9,5 Hektar nicht erfolgen wird.