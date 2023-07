Runder Tisch soll Wogen glätten

Planegg – Die Stimmung unter den Eltern mehrerer Planegger Gemeindekindergärten war angespannt, die Sorge vor einer Verschlechterung der Personalsituation offenbar groß. In einem Brief haben Eltern der Kindergärten Josefstift und Würmeulen und des gemeindlichen Hortes Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger vor wenigen Tagen zum Handeln aufgefordert.

In einer kurzfristig angesetzten öffentlichen Aussprache anstelle einer eigentlich geplanten Sitzung eines Gemeinderatsausschusses versuchte Nafziger nun am Donnerstagabend, die Wogen zu glätten. Mit dabei waren Vertreterinnen der Gemeindeverwaltung, der Einrichtungen selbst sowie mehrere Gemeinderäte und etwa 30 Eltern. Nafziger erklärte die Lage aus Sicht der Gemeinde. Nun soll ein Runder Tisch sich mit dem Thema befassen.

In der Gemeinde Planegg fehlen nach aktuellem Stand 58 Hort- und Kitabetreuungsplätze für das nächste Betreuungsjahr ab September. Ein Grund ist die allgemeine Personalsituation in der Branche. Ein in dem Brief formulierter Vorwurf der Eltern, der der Redaktion vorliegt, lautet, die Gemeinde tue zu wenig, um Personal zu gewinnen und zu halten. In diese Richtung äußerte sich am Donnerstag auch Cornelia David, Sozialreferentin des Gemeinderates. Man solle langfristig mehr Personal einstellen als unbedingt nötig. Den Vorwurf wollte Nafziger nicht stehen lassen. Alle für einen kommunalen Arbeitgeber zulässigen Vergünstigungen seien bereits ausgeschöpft worden. Die jüngsten Kündigungen beim Kinderbetreuungspersonal seien branchenüblich und durch Nachbesetzungen und Neubewerbungen schon weitgehend ausgeglichen.

Auch seien keinesfalls Eingriffe in die bewährten pädagogischen Konzepte der Einrichtungen beabsichtigt, so Nafziger. Die Gemeinde müsse lediglich die Umsetzung der geltenden rechtlichen Vorschriften garantieren. In dem Brief der Eltern wird betont, man habe sich mit der Anmeldung in den Einrichtungen bewusst für dort bestehende pädagogische Konzepte entschieden. Die Arbeit des Personals wird gelobt. Inwieweit die Gemeindeverwaltung hier Änderungen verlangt haben soll, wird nicht näher ausgeführt.

Nafziger diagnostizierte insgesamt ein „Kommunikationsdefizit“ und riet zu einem gemeinsamen „Drücken auf den Reset-Knopf“. Zur Problemlösung empfahl er zeitnah einen Runden Tisch, an dem sich alle Betroffenen offen über alle relevanten Fakten, Befürchtungen und Verbesserungsvorschläge austauschen sollten. Gemeinderat Fritz Haugg (FDP) begrüßte diesen Vorschlag. Er vertraue darauf, dass „Schwarmintelligenz“ in gemeinsamer Anstrengung konkrete Verbesserungen ermöglichen könne. Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (PP&M) forderte, assistiert von SPD-Kollege Roman Brugger und einem Kindergartenvater, dafür einen neutraler Moderator zu beauftragen. Bürgermeister Nafziger widersprach, mit Hinweis auf seine eigene Leitungsverantwortung und Fürsorgepflicht. Zugleich zeigte er Verständnis für die Eltern und versprach, jeden konstruktiven Verbesserungsvorschlag zu berücksichtigen. Da sei „bei uns allen noch Luft nach oben“.

