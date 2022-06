Sanacorp kauft Grundstück

Von: Nicole Kalenda

Das frisch erworbene Grundstück befindet sich in Sichtweite des Unternehmens Sanacorp. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Karten werden neu gemischt in Sachen Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen. Die Sanacorp Pharmahandel GmbH hat ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück an der Behringstraße gekauft. Damit dürfte einer der beiden Interessenten für den Acker an der Semmelweisstraße Nordost wegfallen.

Planegg – Der Pharmagroßhändler Sanacorp, der 3000 Mitarbeiter in deutschlandweit 19 Niederlassungen hat, unterhält seine Zentrale im Planegger Gewerbegebiet Steinkirchen. Aufgrund des hohen Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs plant das Unternehmen den Neubau der Hauptverwaltung. Ein Firmensprecher bestätigte am Montag, dass ein Kaufvertrag über das Areal unterzeichnet wurde, das sich in der Behringstraße südlich an den Lidl-Discounter anschließt. Mehr wolle man nicht sagen, um der firmeninternen Kommunikation nicht vorzugreifen. Das 8000 Quadratmeter große Grundstück ist unbebaut, aber mit Baurecht versehen.

Baurecht auf Acker

Eigens für Sanacorp und die Eurofins BioPharma Product Testing Munich GmbH hatte der Planegger Gemeinderat im vergangenen Dezember mehrheitlich beschlossen, das Gewerbegebiet Steinkirchen zu erweitern und auf zwei zusammen rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstücken am nordöstlichen Ende der Semmelweisstraße Baurecht für maximal 15.300 Quadratmeter Geschossfläche zu schaffen. Im erst Anfang 2020 verabschiedeten neuen Flächennutzungsplan der Gemeinde sind die Grundstücke als Fläche für Landwirtschaft dargestellt, die mittelfristig in extensives Grünland umgewandelt werden soll.

Der Abstimmung war eine kontroverse Diskussion vorausgegangen, initiiert von der grünen Gruppe 21 (gG21), die vor der Bodenversiegelung im Außenbereich alle Möglichkeiten durch Innennachverdichtung ausgeschöpft wissen wollte. Die gG21 verwies darauf, dass die Gemeinderäte im Vorfeld falsch informiert worden waren. Von Bürgermeister Hermann Nafziger und der Wirtschaftsförderung hatte es mehrfach geheißen, es gebe keine Alternativen und beim einzigen möglichen anderen Grundstück, dem jetzt in der Behringstraße von Sanacorp erworbenen, bestünden keine Verkaufsabsichten vonseiten der Eigentümerin. Diese, im Landkreis Fürstenfeldbruck ansässig, war durch die Berichterstattung auf die Entwicklung aufmerksam geworden und widersprach: Weder Bürgermeister noch Wirtschaftsförderung hätten sich mit ihr in Verbindung gesetzt, und der Wille, das ererbte Grundstück zu veräußern, sei vorhanden. Sanacorp nahm Kontakt auf, die Gespräche dauerten mehrere Monate, jetzt ging es zum Notar.

Aufstellungsbeschluss gefasst

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Erweiterung Steinkirchen an der Semmelweisstraße ist gefasst. „Der ist rechtskräftig, doch die Grundlage dafür ist jetzt definitiv nicht mehr gegeben“, sagt Eva Schreier (gG21). Ihre Gruppierung hofft, dass der Acker unangetastet bleibt und sich auch für die Expansionspläne von Eurofins eine andere Lösung findet. Zumal das Planegger Umweltamt in einer Stellungnahme, die den Gemeinderäten nach der Abstimmung zugegangen war, den Standort Semmelweisstraße „sehr kritisch“ nannte.