Seniorenbeirat Planegg: Endspurt bei Briefwahl

1100 Wahlbriefe bisher eingegangen

Die Planegger haben es nicht eilig, den ersten Seniorenbeirat in der Geschichte der Gemeinde zu wählen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 31,34 Prozent. Am Sonntag um 18 Uhr ist Schluss.

Planegg – Endspurt bei der Wahl des ersten Planegger Seniorenbeirats: Bis Sonntag, 23. Juli, 18 Uhr, haben Planegger ab 60 Jahre noch Zeit, ihren Wahlumschlag der Gemeindeverwaltung zukommen zu lassen. Welche sieben der insgesamt zehn Kandidaten bis zur nächsten Kommunalwahl 2026 die Interessen der Älteren in Planegg vertreten, soll am Montag bekannt gegeben werden.

3509 der rund 11 000 Bürger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben ihren 60. Geburtstag bereits gefeiert und sind damit wahlberechtigt. Von der Möglichkeit haben Stand Mittwoch 1100 Gebrauch gemacht, also nicht einmal ein Drittel. „Ich habe mit mehr gerechnet“, sagt Marion Wedershoven, im Rathaus zuständig für die Wahl des Seniorenbeirats. Die Mitglieder des neu geschaffenen Gremiums werden ausschließlich per Briefwahl bestimmt. Die Wahlberechtigten mussten dafür nicht, wie bei Kommunal- oder Bundestagswahl üblich, die Unterlagen beantragen, sondern bekamen sie automatisch zugeschickt. Trotzdem ist der Rücklauf überschaubar. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2020 lag die Wahlbeteiligung bei 58,9 Prozent, bei der Bundestagswahl 2021 bei 85,5 Prozent.

Ergebnisse am Montag

Wer sein Wahlrecht noch wahrnehmen möchte, kann dies tun. Gezählt werden alle Stimmen, die bis Sonntag im Rathaus eingehen. Das Postfach der Gemeinde werde am Samstagvormittag noch einmal geleert, am Sonntagabend pünktlich um 18 Uhr der Rathausbriefkasten. „Dann ist Schluss“, so Wedershoven. Da nicht abzusehen ist, ob die Post es schafft, erst jetzt aufgegebene Wahlbriefe zuzustellen, rät Wedershoven: „Die sicherste Variante ist der Rathausbriefkasten.“ Dieser befindet sich am Haupteingang, Pasinger Straße 8.

Für die Gemeindeverwaltung ist die Wahl des Seniorenbeirats eine neue Erfahrung. Man habe sich am Ablauf der Kommunalwahl orientiert. Am späten Sonntagnachmittag beginnen die neun Wahlhelfer, allesamt Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, im Rathaus mit der Auszählung. Maximal sieben Stimmen können vergeben werden. Diese bei laufendem Betrieb am Montag auszuwerten sei zu aufwendig. Wenn alles ausgezählt ist, kommt der Wahlvorstand zusammen, um das Ergebnis festzustellen.

Nach Gauting und Krailling ist Planegg die dritte Würmtal-Gemeinde mit Seniorenbeirat. Ins Rollen gebracht hatte dies die SPD-Fraktion, die im Februar 2022 argumentierte, dass Seniorinnen und Senioren eine wachsende Bevölkerungsgruppe mit eigenen Bedürfnissen bildeten. Die Vertretung ihrer Interessen müsse sichergestellt werden. Nun ist in der Satzung verankert, dass der Seniorenbeirat „den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung und die beschließenden Ausschüsse in grundsätzlichen Angelegenheiten älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger“ berät. Zunächst jedoch wird er in einer konstituierenden Sitzung einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter aus seiner Mitte wählen.