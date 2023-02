Seniorenbeirat: Sieben Kümmerer gesucht

Von: Nicole Kalenda

Planegger ab 60 Jahre können in den Seniorenbeirat gewählt werden. © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

Die Zeit läuft: Bis 10. März haben die Planegger Bürger ab 60 Jahre Zeit, ihre Kandidatur für den Seniorenbeirat zu erklären. Gewählt wird Ende Mai.

Planegg – Der Planegger Gemeinderat hat im Februar vergangenen Jahres einstimmig Ja zur Schaffung eines Seniorenbeirates gesagt. 15 Monate später sind die Bürger ab 60 Jahre zur Urne gerufen, Wahltag ist Sonntag, 26. Mai. „Wir suchen engagierte Planegger und Martinsrieder Bürger, die sich für die Belange der älteren Generation einsetzen wollen. Planegg braucht einen Seniorenbeirat, damit die Stimme der älteren Generation gehört wird“, sagt Christine Hallinger, SPD-Gemeinderätin und 3. Bürgermeisterin.

Antrag der SPD-Fraktion

Ihr Fraktion brachte den Antrag ein. Weil Senioren eine immer größere Gruppe innerhalb der Bevölkerung ausmachen und spezifische Bedürfnisse haben, so die Argumentation, soll mithilfe des Seniorenbeirats ihre gesellschaftliche Teilhabe gestärkt werden – und die Mitglieder fungieren als Kümmerer für die Generation 60 plus.

Im vergangenen Herbst folgte der zweite Schritt: der Erlass der Seniorenbeiratssatzung. Der künftige Seniorenbeirat besteht aus sieben Gemeindebürgern, die nicht dem Gemeinderat oder der Gemeindeverwaltung angehören und mindestens 60 Jahre alt sind. Sie werden für eine Dauer von sechs Jahren für das Ehrenamt gewählt, parallel zur Amtsperiode des Gemeinderates, und wählen ihrerseits einen Vorsitzenden. Bis zur nächsten Kommunalwahl im Frühjahr 2026 möchte der Gemeinderat nicht warten, also soll nun im Mai erstmals ein Seniorenbeirat gewählt werden, der dann knapp drei Jahre im Amt ist.

Zehn Unterstützerunterschriften

Wer sich in dem Gremium für die Belange der Senioren einsetzen möchte, muss Bedingungen erfüllen: am Wahltag 26. Mai mindestens 60 Jahre alt sein und seinen Hauptwohnsitz in Planegg oder Martinsried haben. Außerdem ist Voraussetzung für eine Kandidatur, zehn Unterstützerunterschriften zu sammeln von Bürgern, die ebenfalls mindestens 60 Jahre alt sind. Unter www.planegg.de/kandidatensuche-fuer-seniorenbeirat findet sich zum Download ein Wahlvorschlagsformular.

Hallinger ist zuversichtlich, dass sich genug Kandidaten finden. Erste Rückmeldungen gingen in der vergangenen Woche im Rathaus ein. Als der SPD-Ortsverein im vergangenen Juli zu einer Informationsveranstaltung einlud, kamen 15 Bürger. Wer dort Interesse an dem Ehrenamt zeigte, werde jetzt angeschrieben, so Hallinger. Zudem erstellte die Gemeindeverwaltung einen Flyer mit den wichtigsten Informationen, der Mitte Februar an alle Haushalte ging. In den Räumen des Sozialnetzes Würmtal-Insel, Pasinger Straße 13, und in der Gemeindebücherei, Pasinger Straße 14, liegen weitere Flyer aus. Dazu weisen Plakate auf die Seniorenbeiratswahl hin. Hallinger wird nicht müde, die Bürger direkt anzusprechen. „Viele winken schnell ab, aber da darf man nicht aufgeben“, sagt sie. Planegg ist nach Gauting und Krailling die dritte Würmtal-Gemeinde, die einen Seniorenbeirat einführt.