Seniorin (97) mit Covid-19 verstorben

Schlechte Nachrichten aus dem Evangelischen Alten- und Pflegeheim in Planegg: Eine 97-jährige Frau ist gestorben. Sie war zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden.

Planegg – Das Corona-Virus zeigt sich im Würmtal erstmals von seiner schlimmsten Seite. In der Nacht auf Donnerstag starb eine 97-jährige Bewohnerin des Evangelischen Alten- und Pflegeheims in Planegg, die zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden war. Laut dem Sprecher der Inneren Mission München, Klaus Honigschnabel, sei die Frau nicht an, sondern mit Corona gestorben. Sie habe bereits im Sterben gelegen, bevor sie Symptome entwickelt habe und getestet worden sei. In die Statistik der Corona-Toten wird sie wohl dennoch eingehen, meinen mehrere Verantwortliche der Inneren Mission.

Zusätzlich zur Verstorbenen gelten fünf Bewohner des Heims als positiv, dazu gibt es einen Verdachtsfall, bei dem das Ergebnis noch aussteht. Einer der Fälle sei im dritten Stock des Heimes aufgetreten, die anderen im Erdgeschoss. „Jetzt wird das ganze Haus durchgetestet“, sagt Dirk Spohd, der Geschäftsführer des Trägers Hilfe im Alter, einer Tochtergesellschaft der Inneren Mission München. Der Kraillinger Arzt Dr. Richard Aulehner habe sich bereit erklärt, alle Bewohner des Heimes zu testen und habe gestern damit begonnen.

Auch alle Mitarbeiter sollen getestet werden. Doch das gestaltet sich komplizierter. Sie könnten nicht gemeinsam getestet werden. „Das haben wir versucht“, sagt Spohd. Aber im Landkreis München sei dies, anders als in der Stadt, nicht möglich. Die Planegger Ärztin Dr. Alexandra Westermeier habe jetzt die Koordination übernommen. Sie vermittle die Mitarbeiter an verschiedene Hausärzte. Das führe aber dazu, dass unterschiedliche Tests an unterschiedliche Labore geschickt würden. Manche Ergebnisse könnten erst in zehn Tagen kommen, befürchtet Spohd. Für ihn ist das nicht optimal. Sein Wunsch wäre es, Pflegeheime grundsätzlich gesammelt zu beproben. „Aber das ist offenbar nicht möglich, weil es im Landkreis München jetzt in den Heimen losgeht.“

Dies bestätigt die Geschäftsführerin Altenheime der Caritas, Doris Schneider. Sie hatte bereits vereinzelt Verdachtsfälle in den Heimen Maria Eich in Krailling und St. Gisela in Gräfelfing. „Bisher hat sich glücklicherweise noch kein Fall bestätigt“, sagt sie.

Für Spohd ist es jetzt wichtig, schnellstmöglich ein Gesamtbild der Planegger Einrichtung zu bekommen, um Bewohner entsprechend isolieren und Mitarbeiter schützen zu können. Positiv getestete Mitarbeiter ohne Symptome könnten dann möglicherweise positiv getestete Bewohner versorgen. Jetzt hätten erstmal alle Mitarbeiter FFP2-Masken bekommen, „damit sie keine Angst vor einer Ansteckung haben müssen“. Er stellt fest: Manche Mitarbeiter seien extrem motiviert zu arbeiten, andere hätten Angst. Und er habe deshalb bereits Krankmeldungen auf dem Tisch. „Ich habe für beides Verständnis. Das ist eine Extremsituation. Jeder kann zu einem schwierigen Fall werden. Das ist nicht ohne“, sagt Spohd.

Wie das Virus in das Altenheim kam, ist für ihn irrelevant. Man könne niemandem Schuld zuweisen. „Man verteilt es, ohne es zu wissen.“ Drik Spohd will jetzt diejenigen unterstützen, die dort arbeiten, damit sie dieses in Ruhe tun können.