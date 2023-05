Sommerbelag für Eiswunder-Fläche abgelehnt

Von: Nicole Kalenda

Bleibt bis auf Weiteres ungenutzt: die Fläche, auf der in den vergangenen Jahren im Winter das Eiswunder stattfand. Der Antrag der Freien Wähler Dynamischen, sie mit einem für Sommernutzung geeigneten Bodenbelag zu versehen, wurde abgelehnt. © Dagmar Rutt

Die ehemalige Eiswunder-Fläche am Feodor-Lynen-Gymnasium liegt vorerst ganzjährig brach. Der Planegger Gemeinderat lehnte in seiner jüngsten Sitzung mit 12:7 einen Antrag der Freien Wähler Dynamischen (FWD) ab, einen Multifloorboden anzuschaffen, um den 44 mal 26 Meter großen von Banden umgebenen Platz noch in diesem Sommer Vereinen, Schulen und der Jugend zur Verfügung zu stellen.

Planegg - Ende April hatte der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung zu der Kunsteisfläche vertagt. Diese ist in die Jahre gekommen und der Untergrund aus Quarzsand, in dem die Kühlschläuche verlegt sind, längst bröselig. Wegen der Rutschgefahr kann der Platz östlich der beiden Dreifachturnhallen nicht benutzt werden, wenn das Eiswunder abgebaut ist. Im vergangenen Winter hatte der Gemeinderat im Angesicht der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verursachten Energiekrise beschlossen, das stromverschlingende Eiswunder nicht aufzubauen.

Im Gespräch ist nun eine neue Kunsteisfläche, die wesentlich weniger Energie benötigt, dazu eine Überdachung mit Fotovoltaikanlage. Eine Entscheidung soll fallen, wenn die Gesamtkosten bekannt sind. Die FWD schlugen vor, schon jetzt für rund 85 000 Euro einen Kunststoffboden anzuschaffen, der mit einer möglichen zukünftigen Eistechnik kompatibel ist.

Bastian Stibbe (Grüne) fragte nach dem Bedarf an einem zusätzlichen Platz im Sommer. Planeggs Geschäftsleiter Stefan Schaudig antwortete: „Wenn wir etwas anbieten, wird auch die Nachfrage da sein. Wir haben zum Beispiel keine Flächen für Inlinehockey.“ Peter von Schall-Riaucour (PP&M), Verfechter der Kunsteisfläche am FLG, sagte: „Alles, was unseren Bürgern schnellstens zur Verfügung steht, kann ich nur befürworten. Am Personal sollte es nicht scheitern, wenn wir unseren Bürgern im Sommer Abwechslung bieten können.“ Florian Großelfinger (CSU), der sich wie von Schall-Riaucour für ein Eiswunder starkmacht, sah es anders: „Ich halte den Antrag für gut gemeint aber nicht gut.“ Er hoffe, „dass wir irgendwann eine Eisfläche kriegen“. Es sei jedoch „Quatsch, zu sagen, wir nehmen irgendeinen Kompromissboden. Wenn wir keine Eisfläche bekommen, dann ist das absolut nicht der Boden der Wahl für die Sommernutzung.“ Auch seine Fraktionskollegin Adeline Spieleder forderte zunächst die Entscheidung, in Sachen Kunsteisfläche. Danach könne man über eine Sommernutzung nachdenken. Sie sprach von einem „Schnellschuss. Am Ende schmeißen wir das Ding weg für 85 000 Euro.“